¡Guerra a los mosquitos!: cuatro hábitos esenciales para combatirlos en casa

Hay hábitos que reducen la aparición de mosquitos en las casas.

Con el ascenso de las temperaturas, vuelve la plaga más molesta del verano: los mosquitos . Desde el temido Aedes aegypti hasta las especies más comunes que interrumpen el sueño, la lucha contra estos insectos requiere una estrategia integral.

Tiempo de cocinar Día Mundial de la Pasta: cinco recetas para celebrar con sabor casero

Tiempo de cocinar Cinco recetas bien sanjuaninas para disfrutar en un día fresco

La clave para reducir su presencia no solo está en el uso de repelentes, sino en una serie de hábitos domésticos que eliminan sus refugios y criaderos. Aquí, un desglose de las mejores prácticas para combatir a los mosquitos en general en los hogares de San Juan.

1. El hábito de "secar y voltear": cortar el ciclo de vida

Independientemente de la especie, casi todos los mosquitos depositan sus huevos en agua estancada. La acción más efectiva es eliminar cualquier foco de agua.

Descacharrado diario: Recorra el patio y el balcón al menos una vez por semana. Deseche o coloque boca abajo botellas, latas, cubiertas, juguetes rotos o cualquier recipiente que pueda acumular agua de lluvia o riego.

Limpieza de recipientes: Baldes, palanganas y bebederos de mascotas deben ser cepillados y vaciados regularmente . El cepillado ayuda a desprender los huevos que se adhieren a las paredes.

Manejo de tanques: Asegúrese de que los tanques y depósitos de agua estén perfectamente tapados con tapas o mallas finas.

2. Saneamiento del ambiente exterior

Los mosquitos adultos buscan refugio en zonas frescas y oscuras durante el día.

Mantenimiento de jardines: Mantenga el pasto corto y las plantas podadas. La vegetación alta y densa es el escondite ideal para los mosquitos durante las horas de sol.

Drenajes despejados: Limpie periódicamente las canaletas y desagües para evitar que se formen charcos o se acumule materia orgánica que pueda retener humedad.

El uso de arena: Coloque arena húmeda en lugar de agua en los floreros y portamacetas para evitar la cría de larvas sin dañar las plantas.

3. Fortalecer las barreras físicas del hogar

Evitar que entren en la vivienda es crucial para asegurar el descanso nocturno.

Instalación y mantenimiento de mosquiteros: Coloque mosquiteros en todas las ventanas y puertas y revíselos periódicamente para reparar cualquier rotura o agujero por donde puedan colarse.

Cierre de puertas y ventanas: Mantenga estas aberturas cerradas al amanecer y al anochecer, que son los momentos de mayor actividad de la mayoría de los mosquitos.

Ventiladores y aires acondicionados: El movimiento del aire que generan estos aparatos puede dificultar el vuelo de los mosquitos, ayudando a mantenerlos a raya dentro de casa.

4. Protección personal constante

Cuando se está al aire libre, o en zonas donde no se puede controlar la proliferación, la protección es esencial.