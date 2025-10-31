viernes 31 de octubre 2025

Por ahí no era...

Impactantes imágenes: un camión terminó incrustado en una casa de Rawson

El conductor del vehículo dijo que perdió el control y no dio otra explicación. La familia que vive en esta propiedad, afortunadamente, estaba en el fondo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes en la madrugada ocurrió un siniestro insólito en Rawson. Un camión se incrustó contra una casa y por suerte no se lamentaron víctimas fatales ni heridos. El conductor de este rodado solo dijo que perdió el control y no dio otra explicación. Ahora es motivo de la Justicia en confirmar qué le ocurrió.

Este impactante siniestro ocurrió en la esquina de España y Agustín Gómez, más conocida como calle 5, en Rawson. El camión IVECO circulaba por calle 5 de Oeste a Este. En un momento perdió el control -sin explicación- y fue directo contra la casa que vive por esta misma vía.

El camión se incrustó y destrozó todo el frente de la casa. Los familiares escucharon el estruendo porque en ese momento no estaban en el frente de la vivienda, sino que estaban en el fondo y se salvaron de milagro.

Al conductor del camión, identificado como Matías Díaz y que trabajaba para el Municipio de Santa Lucía, se le hizo dosaje de alcohol y los resultados todavía no están en manos de la UFI que lleva la investigación.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano.

