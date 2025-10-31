Impactantes imágenes: un camión terminó incrustado en una casa de Rawson

Este viernes en la madrugada ocurrió un siniestro insólito en Rawson. Un camión se incrustó contra una casa y por suerte no se lamentaron víctimas fatales ni heridos. El conductor de este rodado solo dijo que perdió el control y no dio otra explicación. Ahora es motivo de la Justicia en confirmar qué le ocurrió.
Este impactante siniestro ocurrió en la esquina de España y Agustín Gómez, más conocida como calle 5, en Rawson. El camión IVECO circulaba por calle 5 de Oeste a Este. En un momento perdió el control -sin explicación- y fue directo contra la casa que vive por esta misma vía.
El camión se incrustó y destrozó todo el frente de la casa. Los familiares escucharon el estruendo porque en ese momento no estaban en el frente de la vivienda, sino que estaban en el fondo y se salvaron de milagro.
Al conductor del camión, identificado como Matías Díaz y que trabajaba para el Municipio de Santa Lucía, se le hizo dosaje de alcohol y los resultados todavía no están en manos de la UFI que lleva la investigación.
El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano.