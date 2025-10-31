Video: aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos?

Nuevamente, el cielo sanjuanino fue escenario de un nuevo fenómeno astronómico. En la mañana de este viernes, percibieron dos luces extrañas y compartieron el momento a través de un video.
El fenómeno fue percibido durante la mañana de este viernes en la Ruta 40, camino a Jáchal. En la nota, el asombroso momento.
Lectores de Tiempo de San Juan enviaron el momento, captado en la Ruta 40 en el camino a Jáchal. Según indicaron, llamó la atención el fenómeno.
Las imágenes mostraron dos luces en descenso. La gran pregunta: ¿fueron meteoritos?