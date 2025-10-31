Video: aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos?

Nuevamente, el cielo sanjuanino fue escenario de un nuevo fenómeno astronómico. En la mañana de este viernes, percibieron dos luces extrañas y compartieron el momento a través de un video.

Lectores de Tiempo de San Juan enviaron el momento, captado en la Ruta 40 en el camino a Jáchal. Según indicaron, llamó la atención el fenómeno.

Las imágenes mostraron dos luces en descenso. La gran pregunta: ¿fueron meteoritos? El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984283570320675169&partner=&hide_thread=false Aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos? pic.twitter.com/09mC9y1yNU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 31, 2025

Temas luces

cielo

Sanjuanino

meteoritos