miércoles 19 de noviembre 2025

Lo atraparon

Increíble: cruzaban medio país para llegar a Cuyo con paquetes de droga pegados al cuerpo

Los dos hombres llevaban más de 6 kilos de estupefacientes ocultos en un parlante y adheridos al cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viajaban en colectivo desde el Norte a Cuyo con el cuerpo forrado con paquetes de droga.

Un operativo de Gendarmería en Tucumán dejó al descubierto una maniobra insólita de transporte de marihuana que tenía como destino final la provincia de Mendoza y que, según las autoridades, muy probablemente incluía el paso por San Juan como parte del recorrido habitual del "tour de compras”. La situación fue ejectutada por dos sujetos, que viajaban con droga, uno de ellos llevaba los paquetes adheridos al cuerpo.

Los dos hombres mayores de edad oriundos del norte del país, fueron sorprendidos a bordo de un ómnibus que partió desde San Ramón de la Nueva Orán (Salta) rumbo a Cuyo. El control se realizó sobre la Ruta Nacional 38 y terminó con el hallazgo de más de seis kilos de cannabis sativa distribuidos de manera poco convencional.

image

Todo comenzó cuando los gendarmes detectaron un parlante abandonado entre los asientos 29 y 30. El equipo de sonido pesaba mucho más de lo normal y desprendía un olor penetrante, penetrante, lo que despertó sospechas. Tras identificar a los dueños, los efectivos advirtieron otro detalle: uno de ellos llevaba puesta ropa gruesa, impropia para el calor sofocante del día.

image

Con autorización judicial, el operativo se trasladó a la base del Escuadrón "Aguilares", donde se realizó una revisión completa. Allí se constató que el hombre vestía 12 planchas de marihuana adheridas al torso y a las piernas, envueltas cuidadosamente en nylon. En paralelo, al abrir el parlante, los gendarmes extrajeron seis paquetes más del mismo estupefaciente.

El pesaje final arrojó 6,375 kilos de cannabis. El juez federal actuante ordenó el decomiso de la droga y de los teléfonos celulares, además de la detención de ambos pasajeros por infracción a la Ley 23.737.

