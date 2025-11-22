sábado 22 de noviembre 2025

FNS

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Una multitud volvió a colmar el Bicentenario para disfrutar dos bandas referentes del rock nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.40.05 (1)
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.40.05 (2)
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.40.05
WhatsApp Image 2025-11-22 at 10.40.06

La Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo este viernes una noche marcada por el ritmo del rock en el Estadio del Bicentenario.

del fan que cayo de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de ciro y los persas
En el Bicentenario

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas
asi se preparo ciro y los persas para su presentacion en la fiesta nacional del sol
Video

Así se preparó Ciro y Los Persas para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol

Como pasó el jueves, el público se acercó para acompañar las presentaciones de Kbsonia, Vía 66, Walter Vilches junto a Mateo Pintor, Ale Segovia con su “Tributo a Páez” y Los Mentidores, la propuesta encabezada por José Palazzo que también formó parte de la previa.

Más tarde fue el turno de Estelares, que abrió la grilla nacional con un repaso por algunos de los hitos de su trayectoria. Con Manuel Moretti al frente, desplegaron en escena grandes clásicos como “Ella dijo” y “Un día perfecto” que bastaron para encender la noche sanjuanina.

Finalmente, a estadio lleno, llegó el momento de Ciro y Los Persas, quienes ofrecieron un show lleno de energía. La banda liderada por Ciro Martínez se lució con un vasto repertorio de éxitos. Además, su inconfundible calidez y complicidad con la gente le dio el cierre ideal a la jornada.

Así, la segunda noche de la FNS 2025 ofreció un recorrido por el rock argentino, con propuestas locales y dos bandas de referencia, en un estadio que nuevamente lució completo para celebrar la fiesta máxima de los sanjuaninos.v

