Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

La Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo este viernes una noche marcada por el ritmo del rock en el Estadio del Bicentenario.

Como pasó el jueves, el público se acercó para acompañar las presentaciones de Kbsonia, Vía 66, Walter Vilches junto a Mateo Pintor, Ale Segovia con su “Tributo a Páez” y Los Mentidores, la propuesta encabezada por José Palazzo que también formó parte de la previa.

Más tarde fue el turno de Estelares, que abrió la grilla nacional con un repaso por algunos de los hitos de su trayectoria. Con Manuel Moretti al frente, desplegaron en escena grandes clásicos como “Ella dijo” y “Un día perfecto” que bastaron para encender la noche sanjuanina.

Finalmente, a estadio lleno, llegó el momento de Ciro y Los Persas, quienes ofrecieron un show lleno de energía. La banda liderada por Ciro Martínez se lució con un vasto repertorio de éxitos. Además, su inconfundible calidez y complicidad con la gente le dio el cierre ideal a la jornada.

Así, la segunda noche de la FNS 2025 ofreció un recorrido por el rock argentino, con propuestas locales y dos bandas de referencia, en un estadio que nuevamente lució completo para celebrar la fiesta máxima de los sanjuaninos.v