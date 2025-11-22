sábado 22 de noviembre 2025

¡Vivan los novios!

Sortearon dos matrimonios emblemáticos en San Juan: quiénes fueron los afortunados

En la primera noche de sorteos de la Fiesta Nacional del Sol 2025 -tras la suspensión del jueves por el viento Sur- quedaron definidas las dos parejas que celebrarán su casamiento en escenarios históricos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El primer sorteo de Matrimonios Emblemáticos de la Fiesta Nacional del Sol 2025 finalmente se llevó a cabo este viernes por la noche, luego de que la jornada anterior debiera suspenderse debido al fuerte viento sur que afectó a gran parte del Gran San Juan. Con expectativa y un buen marco de público, quedaron definidos los dos primeros casamientos que se celebrarán en escenarios cargados de identidad sanjuanina.

Nuevamente, sortearán Matrimonios Emblemáticos en el espacio del Ministerio de Gobierno, en la Fiesta Nacional del Sol.
¡A casarse!

Nuevamente, sortearán matrimonios emblemáticos en la Fiesta del Sol: cómo anotarse
casi 60.000 personas disfrutaron del segundo dia de la fiesta nacional del sol
En la primera jornada de feria

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

En esta edición, el Ministerio de Gobierno volvió a instalar un espacio interactivo donde los sanjuaninos pueden acercarse a realizar trámites vinculados a su historia personal, pero también para celebrar el amor en distintos formatos. Dentro de esa propuesta, el sorteo de matrimonios civiles en lugares emblemáticos es uno de los atractivos más esperados.

Según quedó registrado en el sorteo de este viernes, los ganadores fueron:

  • 1º lugar: Juan Fernández y Vanesa Flores
  • 2º lugar: Jeremías Aciar y Maitena Marcuzzi

Estas parejas podrán casarse en alguno de los sitios históricos y culturales habilitados por la organización, los cuales forman parte del programa especial que busca poner en valor los espacios que marcaron la identidad sanjuanina.

image

Un espacio para unirse y reencontrarse

Bajo el lema “Mi tierra querida”, la Fiesta Nacional del Sol ofrece este año un renovado enfoque sobre los vínculos que forjan comunidad. En este sentido, el Registro Civil cumple un rol central: además de coordinar los sorteos diarios, brinda la posibilidad de inscribir Uniones Convivenciales y solicitar partidas de nacimiento o defunción para integrarlas al sistema CIDI.

El servicio de Unión Convivencial permite registrar oficialmente la vida en común de dos personas mayores de edad que acrediten al menos dos años de convivencia continua. Para ello, deben cumplir con requisitos legales específicos y presentar la documentación correspondiente, incluyendo DNI y dos testigos.

Cómo participar de los próximos sorteos

Las parejas interesadas en vivir la experiencia de casarse en un sitio emblemático pueden inscribirse directamente en el stand del Ministerio de Gobierno dentro de la feria. Para ello, deben consignar sus nombres, DNI y teléfonos de contacto.

El próximos sorteo se realizará el sábado a las 22 horas.

Quienes resulten ganadores deberán presentar la documentación completa en el Registro Civil en días posteriores.

