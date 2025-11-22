Repleta de música y gente, arrancó la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol vuelve a encender su ritmo este sábado con una grilla que promete convocar a miles de sanjuaninos y turistas. El Estadio del Bicentenario será el escenario principal donde tres figuras nacionales de primer nivel, como Soledad Pastorutti, Nicki Nicole y Emanero, cerrarán la tercera noche con shows para todos los gustos.

FNS El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Mientras tanto, el Velódromo Vicente Chancay volverá a presentar “San Juan, mi tierra querida”, la puesta artística que deslumbra desde el primer día. Más de 300 artistas en escena, un despliegue visual y sonoro imponente y una historia local que ya emocionó a multitudes en las dos jornadas anteriores. La función comenzará a las 21.

image

Además del escenario mayor y del espectáculo central, la Feria sigue siendo uno de los grandes atractivos de la FNS. Desde temprano, el predio ofrece propuestas gastronómicas, espacios de entretenimiento y música sanjuanina en vivo en los escenarios La Peña, Melódico y Energético.

Las entradas pueden adquirirse en las boleterías ubicadas en cada uno de los ingresos, desde las 18 hasta las 3 de la mañana. El valor para ingresar a la Feria y al show del Velódromo es de $5.000, mientras que los recitales en el Estadio del Bicentenario tienen un costo diferenciado según la ubicación. En todos los casos, el ticket para los shows del estadio también permite acceder a la Feria y al Velódromo.

Los jubilados podrán acceder con un 50% de descuento, mientras que las personas con discapacidad contarán con entrada gratuita, presentando la credencial correspondiente.