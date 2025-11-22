sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con todo

Repleta de música y gente, arrancó la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol

Este sábado se vive una nueva jornada de celebración. La gente llegó desde temprano para disfrutar cada evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.06.31 PM

La Fiesta Nacional del Sol vuelve a encender su ritmo este sábado con una grilla que promete convocar a miles de sanjuaninos y turistas. El Estadio del Bicentenario será el escenario principal donde tres figuras nacionales de primer nivel, como Soledad Pastorutti, Nicki Nicole y Emanero, cerrarán la tercera noche con shows para todos los gustos.

Lee además
nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la feria
Para valientes

Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria
el sueno de niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la fiesta del sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
image

Mientras tanto, el Velódromo Vicente Chancay volverá a presentar “San Juan, mi tierra querida”, la puesta artística que deslumbra desde el primer día. Más de 300 artistas en escena, un despliegue visual y sonoro imponente y una historia local que ya emocionó a multitudes en las dos jornadas anteriores. La función comenzará a las 21.

image

Además del escenario mayor y del espectáculo central, la Feria sigue siendo uno de los grandes atractivos de la FNS. Desde temprano, el predio ofrece propuestas gastronómicas, espacios de entretenimiento y música sanjuanina en vivo en los escenarios La Peña, Melódico y Energético.

Las entradas pueden adquirirse en las boleterías ubicadas en cada uno de los ingresos, desde las 18 hasta las 3 de la mañana. El valor para ingresar a la Feria y al show del Velódromo es de $5.000, mientras que los recitales en el Estadio del Bicentenario tienen un costo diferenciado según la ubicación. En todos los casos, el ticket para los shows del estadio también permite acceder a la Feria y al Velódromo.

Los jubilados podrán acceder con un 50% de descuento, mientras que las personas con discapacidad contarán con entrada gratuita, presentando la credencial correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

El "Cachumba", el artífice de la famosa semita del cartel de Barassi

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Sortearon dos matrimonios emblemáticos en San Juan: quiénes fueron los afortunados

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

La rockera que nunca dejó de ser sanjuanina: la historia de Silvina Sánchez, la chica del pogo y voz del género

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el san juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 anorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Por Pablo Mendoza
El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad
Médano de Oro

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro
En Paraguay

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro