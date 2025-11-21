sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS

La rockera que nunca dejó de ser sanjuanina: la historia de Silvina Sánchez, la chica del pogo y voz del género

Radicada en Córdoba pero con el corazón siempre en su tierra, Silvina Sánchez volvió a San Juan para conducir la Noche del Rock en la Fiesta Nacional del Sol. Una referente del género que nació entre recitales, cassettes caseros y pogos con tacos.

Por Carla Acosta
rockera

Silvina Sánchez regresó a San Juan, a sus pagos, a su gente y sus raíces. Aunque hoy vive en Córdoba, su nombre sigue ligado a la escena rockera sanjuanina como un sello. Y ahora, en la Fiesta Nacional del Sol, ese vínculo se vuelve a encender: es la conductora de la Noche del Rock, un rol que la emocionó hasta las lágrimas cuando recibió la llamada. “No lo podía creer. Me largué a llorar, era como si fuera mi hija. Fue fuerte, porque el rock para mí es eso: lucha, resiliencia”, cuenta.

Lee además
de carnes a la llama a platos sin tacc: cuanto cuesta comer en la fiesta del sol
FNS 2025

De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol
del anonimato en alemania al furor en san juan: el yarco, el fenomeno local que se llevo todos los flashes en la fiesta del sol
Mano a mano

Del anonimato en Alemania al furor en San Juan: "El Yarco", el fenómeno local que se llevó todos los flashes en la Fiesta del Sol

Nacida en el barrio Aramburu, la del medio de tres hermanos, Silvina creció en una familia donde la música era herencia. Los Espejo, músicos de tradición; una abuela pionera, Clara Espejo, la única bandoneonista de su época; primos en bandas locales.

Ese juego infantil se convirtió en una carrera. Trabajó en comercios, estudió periodismo, pasó por todas las radios que pudo y, en un momento en el que el rock no tenía espacio en medios locales, se animó a soñar. Así nació ‘Vida al Rock’, primero en Canal 8 y luego en radio: un proyecto que se volvió su marca personal y la transformó en referente del género en San Juan, en tiempos en los que era casi la única mujer cubriendo rock.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992054489931501994&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

"El sol, el vino y la gente": lo mejor que tiene San Juan, según el creador del Cosquín Rock

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ciro y los persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano
FNS

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Te Puede Interesar

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Por Redacción Tiempo de San Juan
El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual
Educación

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual

Lanús y el sueño intacto de conseguir la Sudamericana: horario y formación
Final

Lanús y el sueño intacto de conseguir la Sudamericana: horario y formación