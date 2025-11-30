Caucete: un menor huyó de un control, chocó dos veces a la Policía y terminó incrustado en una casa

Un grave episodio de inseguridad se registró en el barrio Pie de Palo, en Caucete, cuando un adolescente protagonizó una peligrosa fuga que terminó con un choque contra una vivienda.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría 9na., el joven conducía un Dodge 1500 blanco y realizaba maniobras riesgosas mientras llevaba como acompañantes a otro menor y dos mujeres. Esa situación llamó la atención de los policías que patrullaban el lugar, quienes se acercaron para identificarlo y solicitarle la documentación correspondiente. Sin embargo, el conductor reaccionó de forma violenta y se negó a colaborar.

En medio del procedimiento, el adolescente aceleró de manera brusca para escapar y terminó impactando contra un móvil policial. A partir de ahí se desató una persecución por las calles del barrio, en la que nuevamente chocó contra el patrullero.

La huida terminó cuando el joven perdió el dominio del vehículo y lo estrelló contra el frente de una casa. Luego intentó escapar corriendo, pero fue detenido rápidamente por los efectivos.

El menor fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia de Menores, que dispuso que regresara a su hogar bajo la vigilancia de sus padres. El automóvil quedó secuestrado mientras avanza la investigación por los daños causados y por la resistencia al accionar de la Policía.