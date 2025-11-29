sábado 29 de noviembre 2025

Un chico de 16 años fue apuñalado con un cuchillo de plástico y hay una detenida

La víctima, de 16 años, murió tras días de agonía. Una joven confesó haberlo apuñalado para defender a su hermano. La fiscalía espera la necropsia para redefinir la imputación.

El asesinato de un adolescente de 16 años mantiene en vilo a Guaymallén, en la vecina provincia de Mendoza. La víctima, identificada como Sergio Fernando Quispe, murió en el Hospital Central tras recibir una puñalada con un cuchillo de plástico, en medio de una pelea callejera ocurrida días atrás, segun informó el medio MDZ.

Según confirmaron fuentes policiales, el episodio se produjo durante la madrugada del domingo 16, alrededor de la 1, en el pasaje Los Ciruelos. Quispe caminaba junto a otros cuatro jóvenes cuando se cruzó con Jesús Jurado, un hombre de 24 años con quien mantenía conflictos de vieja data. Jurado iba acompañado por su madre, su hermana y su abuela.

La tensión latente estalló de inmediato. Quispe se abalanzó sobre Jurado y comenzó a golpearlo, sumándose al ataque los jóvenes que lo acompañaban. En ese momento, la hermana de Jurado, Antonella, tomó un cuchillo descartable que había en unas viandas recién compradas y lo usó para apuñalar a Quispe en el abdomen, según la reconstrucción inicial del hecho.

Los primeros policías en llegar hallaron a Jurado con una herida sangrante en la frente y dolores en piernas y torso. También pudieron hablar con Quispe, que permanecía consciente y, a simple vista, no parecía estar gravemente herido. Antonella admitió haberlo atacado, pero aseguró que actuó para defender a su hermano, que estaba siendo golpeado por varias personas.

Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital Central. Sin embargo, con el correr de las horas la situación de Quispe empeoró: debió entrar de urgencia al quirófano por la sospecha de daños internos. Aunque inicialmente mostró signos de recuperación, escapó del hospital durante su internación. Esa salida precipitó un deterioro grave en su salud y tuvo que ser llevado nuevamente al centro asistencial. El adolescente falleció finalmente el lunes 24.

La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta tomó el caso y ordenó una serie de medidas para esclarecer el episodio. Antonella Jurado había sido imputada por lesiones graves, pero ahora la Justicia aguarda el resultado de la necropsia para determinar si corresponde agravar la acusación y avanzar hacia un expediente por homicidio.

El caso abre un complejo interrogante judicial: ¿fue un ataque para defender a un familiar o una reacción desmedida que terminó en tragedia?

