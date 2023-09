La Ruta 40 en San Juan entra en megaobras en sus dos extremos

image.png

La Ruta 40 Sur

Tras un largo camino de idas y vueltas se está a días de reinicio de la obra de convertir en autopista la Ruta 40 Sur en ese tramo abandonado por la empresa Green a fines de 2019, que complica el camino a Mendoza. Vialidad Nacional logró relicitar la obra en 2022 y luego la UTE Dycasa-Mapal renunció a hacer los trabajos y se tuvo que dar una reasignación a otras constructoras. La nueva adjudicataria es la UTE Semisa/ Ivica-Dumandzic, con la que se firmaría el contrato esta semana.

"Es inminente, esto es un trámite administrativo, o sea, yo me comunico permanentemente con las autoridades de Buenos Aires y esto no arroja ningún inconveniente para firmar cuanto antes. Además, el financiamiento está garantizado, la no ejecución del desvío está dada, un tramo que promocionó la provincia, ustedes saben que la preadjudicación lo hizo la provincia de San Juan, y la adjudicación la produce Vialidad Nacional, pero el financiamiento también está garantizado. Así que no hay ningún inconveniente para que esta firma se produzca en estos días", precisó Deiana.

ruta 40 sur.webp La Ruta 40 Sur es estratégica y ahora se hará uno de los sectores abandonados por la mendocina Green en 2018.

El funcionario recordó que la Ruta 40 Sur "es una obra que inicialmente se licitó por un monto cercano a los 10.000 millones, en realidad se está adjudicando con precios de junio del año pasado. Entonces, esa es la obra que fue rescindida inicialmente con Green, en Sarmiento, más específicamente, entre Tres Esquinas y Cochagual. Es importantísimo porque financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 93% del total de la obra".

La Ruta 40 Norte

Por otro lado, este miércoles se produjo la adjudicación del tramo de la Ruta 40 Norte entre Talacasto y San Roque, por un monto cercano a los 6.000 millones, son 18 kilómetros de ruta, que viene a completar una serie de trabajos que ya se vienen realizando en la Ruta 40. En este caso, son 18 kilómetros de obra nueva.

Ahora se está en proceso de la firma del contrato, para lo cual, dijo Deiana que "hemos hablado con la empresa, no tiene ningún problema en ello, así que son trámites administrativos que, independientemente de formalizarlo, ya da una expectativa de un trabajo muy importante para el tramo más afectado, esto viene a ser una necesidad urgente. Sobre todo para la comunicación con el Norte de la provincia. Entonces, la gente de Jáchal y el mismo gobernador de la provincia están muy entusiasmados con eso".

El funcionario indicó que "esto es parte de los trabajos que ya se emprendieron hace un tiempo, cuando se resolvieron algunos kilómetros, se hicieron defensas. Estos trabajos que se inician va en continuidad de aquello, con una inversión muy importante. Estamos hablando de cerca de 6 mil millones de pesos a valores de inicio de este año".

image.png

"La obra es nueva y se prevé la eliminación de los badenes para que los cursos de agua, los riadas que se producen fundamentalmente en el verano, sean absolutamente conducidas por alcantarillas y el agua en ningún caso afecte la calzada. Esto era uno de los problemas esenciales en las comunicaciones, en las interrupciones de los tránsito hacia y desde Jáchal", según explicó Deiana.

Este tramo, financiado por el Tesoro de la Nación, tiene un plazo de ejecución de un año y se espera que ocupe unos 200 trabajadores de la construcción en su fase pico. "La principal fuente de trabajo en las obras viales son las obras de arte, así se le denomina a las alcantarillas y a los puentes. En realidad, a las alcantarillas fundamentalmente, los puentes tienen una denominación de obras de gran envergadura. Así es que son obras que demandan obreros y estimamos que cerca de 200 personas van a estar trabajando en los picos más altos de ejecución de la obra", detalló.

En simultáneo

Sobre las obras en simultáneo, Deiana aseguró que "estamos hablando del tramo Norte de iniciar en los próximos 15, 30 días, no más de eso, y en el Sur también". Y detalló: "se harán en forma concomitante. Entendemos que no hay problema. Aparte, en el caso del Sur, la empresa adjudicataria es una UTE conformada por Semisa e Ivica-Dumandzic, y en el caso del Norte, una de las empresas que es la ganadora de la oferta más conveniente, que es Semisa. Es decir, que vamos a tener también empresas concordantes en un tramo y en el otro".

Respecto a qué tipo de desvíos prevén las empresas para no obstaculizar la circulación, el funcionario afirmó que "sí, se ha previsto que los desvíos sean realizados en forma consensuada con Vialidad Nacional, e incluso se hagan por separado para no afectar la continuidad del tramo en cuanto a la ejecución de la obra, porque los desvíos terminan siendo complicados en todos los casos. Algunas molestias vamos a tener que sufrir, pero en pos de tener obras en mejores condiciones que las actuales".