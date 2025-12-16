martes 16 de diciembre 2025

Entrada libre y gratuita

El Centro Cultural Conte Grand convoca a disfrutar del arte a puro 'grito'

La exposición podrá visitarse durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, de 9:00 a 21:00.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Grito Taller Creativo invita a la comunidad a recorrer “El grito que nos une”, una muestra artística que surge del encuentro, el proceso creativo y las múltiples voces que se expresan a través del arte. La exposición podrá visitarse durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, de 9 a 21 , en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, el espacio cultural se llenará de obras, colores, miradas y experiencias producidas por alumnos y docentes de El Grito Taller Creativo. Quienes comparten el resultado de un trabajo colectivo que pone en valor la expresión artística como forma de identidad, comunicación y encuentro.

La propuesta se completa con una serie de actividades gratuitas abiertas al público, entre las que se destacan la inauguración de la muestra y la realización de talleres destinados a niños y adolescentes, que abordarán disciplinas como cerámica, dibujo, pintura y teatro. Estas instancias buscan promover la participación, el aprendizaje y el acercamiento al arte desde edades tempranas.

“El grito que nos une” invita a mirar, sentir y compartir una experiencia cultural que celebra el arte como un lenguaje común y un espacio de unión para la comunidad. Una oportunidad para disfrutar de una propuesta abierta, inclusiva y participativa en el Centro Cultural Conte Grand.

