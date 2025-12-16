Ante la llegada del calor, OSSE recordó el horario restringido del uso de agua potable

OSSE recordó los horarios en los que está restringido el uso de agua potable.

Desde la empresa Obras Sanitarias (OSSE) informaron a la comunidad sanjuanina que continuará vigente el horario restringido de 9 a 21 de manera anual. La disposición rige en todo el territorio provincial, todos los días incluidos sábados, domingos y feriados, con el fin de asegurar que el suministro se destine principalmente a necesidades esenciales como higiene, bebida y preparación de alimentos.

Legislativa El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados

Conductores advertidos OSSE anuncia un corte de calles durante dos días en un punto neurálgico entre Capital y Rivadavia

“Recordamos y promovemos un uso respetuoso y consciente, ya que actividades no vitales como el lavado de veredas o vehículos, el riego de calles, jardines y arbolado, así como el llenado o reposición de agua en piletas, afectan la disponibilidad del recurso y se consideran prácticas indebidas dentro de ese horario. Incluso cuando se realicen dentro del horario permitido, los usos irracionales también son considerados derroche”, indicaron en un comunicado.

¿Cómo colaborar con el cuidado del agua potable?

-Colocar los platos debajo de las macetas para conservar la humedad.

-Cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos.

-Lavar frutas y verduras en un recipiente y reutilizar el agua para riego, por ejemplo.

-Mantener cerrada la canilla durante el cepillado de dientes y otras rutinas de higiene.

-Controlar posibles fugas o pérdidas en las instalaciones internas del hogar.

-Evitar dejar correr el agua antes de ingresar a la ducha.

-Llenar/recargar la pileta con camiones de agua.

¿Cómo reportar situaciones de derroche? La denuncia es anónima

WhatsApp: 264-506-4444 (solo mensajes de WhatsApp)

Línea gratuita: 0800-222-6773

Sitio web

Facebook

Instagram