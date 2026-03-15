Suspenden la entrega de viviendas en un barrio de Media Agua por inconvenientes en la red de agua potable

La imagen corresponde a un instante de la construcción de las viviendas del Barrio Solares del Sur, en Media Agua.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) comunicó este domingo la suspensión de la entrega de viviendas en el Barrio Solares del Sur de la localidad de Media Agua, en el departamento Sarmiento, programada para el día lunes 16 de marzo de 2026.

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En coordinación con el Ministerio de Infraestructura Agua y Energía y el Instituto Provincial de la Vivienda, OSSE anunció la suspensión de la entrega de viviendas del mencionado barrio para la realización de tareas de desinfección.

Desde esta institución informaron que debido a los estrictos controles de calidad que se realizan previo a la entrega, se ha decidido postergar la entrega de las viviendas ya que debido a las inspecciones de final de obra se detectó la necesidad de extender el proceso de desinfección y purga del sistema de cañerías de agua potable. Este procedimiento es fundamental para eliminar cualquier microorganismo o residuo propio de la construcción y asegurar que el agua sea apta para consumo.

"El departamento Calidad de Aguas de Obras Sanitarias corroboró que los valores de turbiedad encontrados en la red interna de la obra del Barrio Solares del Sur se encuentran por encima de los valores que exige el Código Alimentario Argentino para la distribución de agua potable y realizará en conjunto con el departamento Servicio de Agua Potable de la empresa, tareas de desinfección y purga de la red hasta garantizar que la misma se encuentre dentro de los valores correspondientes", asegura el comunicado de OSSE.

La entrega será postergada hasta nuevo aviso y anunciada por los canales de comunicación correspondientes.