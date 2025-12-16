martes 16 de diciembre 2025

Derrota

UPCN cayó en semifinales de la Copa ACLAV

El equipo sanjuanino perdió 3-1 ante Defensores de Banfield en Morón y ahora jugará este miércoles, desde las 18, por el tercer puesto del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN San Juan Vóley no pudo acceder a la final de la Copa ACLAV tras caer por 3-1 ante Defensores de Banfield, en una de las semifinales disputadas en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

UPCN Vóley jugará por el boleto al Sudamericano de clubes
UPCN Vóley jugará por el boleto al Sudamericano de clubes
El sanjuanino Manu Armoa denunció un hecho de racismo y la Federación Argentina pidió sanciones
El sanjuanino Manu Armoa denunció un hecho de racismo y la Federación Argentina pidió sanciones

El equipo bonaerense se quedó con la victoria luego de un encuentro parejo y disputado, con parciales de 20-25, 25-22, 25-20 y 25-22, que terminaron inclinando el resultado a su favor.

Tras adjudicarse el primer set, UPCN no logró sostener la ventaja ante un rival que fue creciendo en su juego y se mostró más efectivo en los momentos clave de los parciales siguientes.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino jugará este miércoles por el tercer puesto del certamen. El partido se disputará desde las 18, frente al perdedor de la otra semifinal que protagonizarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley.

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

