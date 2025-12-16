UPCN cayó en semifinales de la Copa ACLAV

UPCN San Juan Vóley no pudo acceder a la final de la Copa ACLAV tras caer por 3-1 ante Defensores de Banfield, en una de las semifinales disputadas en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

El equipo bonaerense se quedó con la victoria luego de un encuentro parejo y disputado, con parciales de 20-25, 25-22, 25-20 y 25-22, que terminaron inclinando el resultado a su favor.

Tras adjudicarse el primer set, UPCN no logró sostener la ventaja ante un rival que fue creciendo en su juego y se mostró más efectivo en los momentos clave de los parciales siguientes.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino jugará este miércoles por el tercer puesto del certamen. El partido se disputará desde las 18, frente al perdedor de la otra semifinal que protagonizarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley.