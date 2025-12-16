Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

La final todavía no se jugó, pero ya se siente. Se respira en la espera, en la ansiedad y el cansancio que no disimulan sus protagonistas. Luciano Riveros (23) y Agustín Torres (25), los goleadores y referentes de Unión y Desamparados , viven la previa con sensaciones parecidas y objetivos distintos, sabiendo que este miércoles no hay margen: es una noche para quedar en la historia o para volver a empezar.

En Desamparados , la final se convirtió en el único foco y la chance de tomar revancha después del duro golpe que significó la eliminación del Regional Amateur . Torres lo cuenta con crudeza y también con ilusión. “Lo estamos esperando hace muchos días, lo venimos preparando con mucha ansiedad”, dice. Y no es un partido más para él, ni para el resto del plantel: “Soy fanático del club y todavía no gané nada con esta camiseta. Sería algo muy lindo para mí, para mis compañeros y para la gente”. El delantero reconoce que el rival impone respeto, pero no intimida. “No es casualidad que Unión esté en dos finales en el año. Trabajan muy bien y son los mejores del año, pero nosotros también venimos laburando fuerte”.

Para Desamparados, el premio va más allá del trofeo. Ganar significa estirar la temporada y abrir la puerta a una nueva definición con la Súperfinal. “Primero está el miércoles. Después no hay nada si no ganamos”, resume Torres, con realismo.

Del otro lado, Unión llega respaldado por un año casi perfecto -campeón del Apertura y en carrera en el Regional- y con la posibilidad de cerrarlo en lo más alto. Riveros lo vive con ansiedad, aunque sin perder la calma. “Venimos jugando muy seguido, estamos un poco cansados, pero tratamos de recuperar rápido”, explica. En su mirada, la final tiene un valor especial por el contexto y por el rival. “Con San Martín, Unión y Desamparados son los más grandes de San Juan. Sabemos que va a ser una fiesta, con las dos hinchadas, y eso también se juega”, anticipa.

El respeto mutuo aparece en la previa. El delantero puyutano lo dice sin vueltas: “A estos partidos hay que jugarlos con respeto, porque son equipos grandes y con mucha historia”. El goleador del "Azul" de Rawson coincide y suma una lectura más táctica: “Son partidos que se analizan mucho. Hay que ver cómo se paran, por dónde atacan, ajustar durante el juego. Una final se define en los detalles”. Ambos saben que, en este tipo de partidos, el margen de error es mínimo.

Lejos de los flashes, la previa también se gesta en la intimidad del vestuario, en las rutinas que ayudan a bajar la ansiedad. Torres se apoya en lo familiar. Habla del descanso, de la comida liviana y del ritual que se repite antes de cada partido importante. “Vivo con mi viejo y la comida de mamá siempre está. Ella ya sabe qué preparar”, cuenta. Y revela su cábala más particular: una pequeña plantita que lo acompaña a todos lados. “La llevo a entrenamientos, partidos, a todos lados. Ojalá me siga trayendo esta buena fortuna”, dice, con la fe típica del nueve que vive del gol y de estar en el lugar justo.

Riveros, en cambio, no es de rituales ni promesas. Prefiere la simpleza y la cabeza fría. “Trato de cuidarme, comer liviano y llegar bien. La mente ganadora es fundamental”, asegura. El delantero de Unión ya sabe lo que es convertirle a Desamparados y no esconde la ilusión de repetir. “El nueve siempre quiere hacer goles, pero en una final lo importante es ganar”, aclara, marcando prioridades.

En Unión, la mentalidad es clara y directa: “Siempre salir a ganar. Después veremos".

Mientras tanto, las tribunas también empiezan a jugar su propio partido. Torres le habla directo al hincha y apela al sentido de pertenencia. “Que acompañen como todo el año, que banquen a los pibes del club. Los que hoy estamos adentro alguna vez estuvimos en la tribuna”. Riveros, del otro lado, agradece el esfuerzo y devuelve el mensaje: “Sabemos lo que cuesta venir a la cancha, y nosotros tratamos de demostrarlo adentro”.

El miércoles, cuando la pelota empiece a rodar en el césped Bicentenario (21.30hs), ya no habrá ansiesad ni palabras. Riveros y Torres, los goleadores, buscarán inclinar una final con historia.