Se llevo $750 en efectivo, un reloj de lujo y otros objetos de autos estacionados

Un hecho delictivo ocurrido a comienzos de diciembre en San Martín tuvo un rápido desenlace judicial. Este domingo, la Justicia condenó a tres meses de prisión efectiva a uno de los autores de un robo millonario perpetrado en un establecimiento donde funciona una fábrica de embutidos , ubicado sobre calle Yapeyú, en la zona de Colonia Fernández.

El episodio se registró el 1 de diciembre, en horas del día , cuando los delincuentes aprovecharon que varios vehículos particulares estaban estacionados sin medidas de seguridad. En pocos minutos, lograron apoderarse de un importante botín: $750.000 en efectivo, un reloj digital Samsung valuado en $800.000, una notebook con su cargador, parlantes, una mochila infantil con prendas de vestir y otros elementos personales .

La secuencia se vio frustrada cuando un trabajador del lugar detectó movimientos sospechosos y dio la alerta. Los sujetos escaparon rápidamente, aunque más tarde fueron identificados y detenidos, lo que permitió que la causa avanzara sin demoras.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal bajo el legajo MPF-SJ-33198-2025 y culminó este 15 de diciembre con un juicio abreviado ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

Durante la audiencia, uno de los acusados reconoció su responsabilidad en el delito de hurto, motivo por el cual recibió una pena de cumplimiento efectivo y fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial. En tanto, el segundo implicado accedió a una suspensión del juicio a prueba por un año, que incluye 60 horas de trabajos comunitarios, la prohibición de acercarse a la víctima y el pago de una reparación económica en cuotas.

El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad de los robos oportunistas y la rapidez con la que, en esta oportunidad, la Justicia logró cerrar el proceso.