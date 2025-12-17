miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entró a robar a plena luz del día y terminó preso

Se llevo $750 en efectivo, un reloj de lujo y otros objetos de autos estacionados

Un robo cometido en cuestión de minutos dentro de un predio industrial de San Martín terminó con una condena de prisión efectiva. Uno de los ladrones fue enviado al Penal, mientras que su cómplice recibió una probation con tareas comunitarias y reparación económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho delictivo ocurrido a comienzos de diciembre en San Martín tuvo un rápido desenlace judicial. Este domingo, la Justicia condenó a tres meses de prisión efectiva a uno de los autores de un robo millonario perpetrado en un establecimiento donde funciona una fábrica de embutidos, ubicado sobre calle Yapeyú, en la zona de Colonia Fernández.

Lee además
San Martín invita a una actividad de senderismo y observación del cielo, antes de que finalice el año.
En San Juan

Cómo despedir el año con senderismo y observación del cielo muy cerca de la ciudad
san martin fue distinguido nuevamente en el premio provincial a la calidad
Logro

San Martín fue distinguido nuevamente en el Premio Provincial a la Calidad

El episodio se registró el 1 de diciembre, en horas del día, cuando los delincuentes aprovecharon que varios vehículos particulares estaban estacionados sin medidas de seguridad. En pocos minutos, lograron apoderarse de un importante botín: $750.000 en efectivo, un reloj digital Samsung valuado en $800.000, una notebook con su cargador, parlantes, una mochila infantil con prendas de vestir y otros elementos personales.

La secuencia se vio frustrada cuando un trabajador del lugar detectó movimientos sospechosos y dio la alerta. Los sujetos escaparon rápidamente, aunque más tarde fueron identificados y detenidos, lo que permitió que la causa avanzara sin demoras.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal bajo el legajo MPF-SJ-33198-2025 y culminó este 15 de diciembre con un juicio abreviado ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

Durante la audiencia, uno de los acusados reconoció su responsabilidad en el delito de hurto, motivo por el cual recibió una pena de cumplimiento efectivo y fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial. En tanto, el segundo implicado accedió a una suspensión del juicio a prueba por un año, que incluye 60 horas de trabajos comunitarios, la prohibición de acercarse a la víctima y el pago de una reparación económica en cuotas.

El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad de los robos oportunistas y la rapidez con la que, en esta oportunidad, la Justicia logró cerrar el proceso.

Temas
Seguí leyendo

Mató al volante en San Martín, buscó quedar en libertad, pero un juez lo denegó

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Desapareció una adolescente ullunera que había quedado en juntarse con un hombre en Capital

Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan

Chimbas: condenaron al joven que por portar un arma casi provoca la muerte de su amigo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entre wheelies y rugidos de motores, asi despidieron al joven motociclista que murio en chimbas
Video

Entre wheelies y rugidos de motores, así despidieron al joven motociclista que murió en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Por Walter Vilca
Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?
Panorama

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

Agua y sombra: cómo resisten el calor los vendedores ambulantes bajo el sol sanjuanino
Historias

Agua y sombra: cómo resisten el calor los vendedores ambulantes bajo el sol sanjuanino

Stuzenegger comparó a Viñateros con el Chiqui Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza
Polémicas declaraciones

Stuzenegger comparó a Viñateros con el "Chiqui" Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual