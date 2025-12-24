miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje a los argentinos

Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"

El presidente destacó la reducción del déficit fiscal a cero y el fin del cepo cambiario como hitos de su gestión, mientras anticipó una profundización de las reformas estructurales para el próximo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En vísperas de la celebración de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un mensaje a través de sus redes sociales haciendo un balance de su gestión durante el año 2025. Destacó lo que calificó como el proceso de estabilización más exitoso de la historia, resaltando que el Gobierno logró reducir el déficit fiscal consolidado desde los 15 puntos del PBI hasta alcanzar el equilibrio presupuestario. En este sentido, reafirmó su intención de mantener la política de reducción del gasto público y de la carga impositiva en el futuro cercano.

Lee además
las dos palabras que utilizo milei para hablar sobre la aprobacion del rigi a gualcamayo
En las redes

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo
una consultora ubica a milei como el presidente mejor valorado de america del sur
Ranking

Una consultora ubica a Milei como el presidente mejor valorado de América del Sur

Dentro de los logros económicos mencionados por el libertario para la Argentina, subrayó la eliminación definitiva del cepo cambiario y la concreción de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Asimismo, en el plano institucional, reivindicó la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP) en los recientes comicios legislativos como una muestra de coraje político frente a administraciones previas. También el mensaje presidencial puso el foco en la operatividad de la Dirección Federal de Investigaciones y en el equipamiento de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y disminuir la protesta social en el territorio nacional.

El discurso, además, tuvo un marcado tinte político tras la victoria electoral del pasado 26 de octubre, la cual Milei interpretó como una confirmación de la voluntad de cambio de la ciudadanía. Con el respaldo de la nueva composición del Congreso, el Presidente aseguró que buscará profundizar las reformas estructurales para consolidar el crecimiento del país. El mensaje concluyó en un clima de expectativa política, funcionando como antesala de la sesión parlamentaria programada para este viernes, donde el oficialismo intentará obtener la aprobación del Presupuesto para sellar formalmente su plan económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2003814990533255638&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde

Javier Milei agasajó a los miembros de su gabinete y les hizo un particular regalo

Milei le puso fecha al fin de la inflación: ¿cuándo va a perforar el 1% mensual?

Martín Menem, sobre la candidatura de Milei 2027: "Ya estamos trabajando por la reelección de Javier"

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Milei tomará nueva deuda del Banco Mudial para financiar la tarifa de gas

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, a quién recibió con un fuerte abrazo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio del escandalo con la afa, se caso el hijo de chiqui tapia: la pomposa boda de ivan y micaela y las fotos del festejo
Felices

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

El entramado de la casona de Avenida Rawson: acá no se cobraba alquiler, quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes

Te Puede Interesar

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan
Preparativos

Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan

José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia. 
Brindis en casa

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta
Accidente

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta