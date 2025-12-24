Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"

En vísperas de la celebración de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un mensaje a través de sus redes sociales haciendo un balance de su gestión durante el año 2025. Destacó lo que calificó como el proceso de estabilización más exitoso de la historia, resaltando que el Gobierno logró reducir el déficit fiscal consolidado desde los 15 puntos del PBI hasta alcanzar el equilibrio presupuestario. En este sentido, reafirmó su intención de mantener la política de reducción del gasto público y de la carga impositiva en el futuro cercano.

Dentro de los logros económicos mencionados por el libertario para la Argentina, subrayó la eliminación definitiva del cepo cambiario y la concreción de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Asimismo, en el plano institucional, reivindicó la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP) en los recientes comicios legislativos como una muestra de coraje político frente a administraciones previas. También el mensaje presidencial puso el foco en la operatividad de la Dirección Federal de Investigaciones y en el equipamiento de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y disminuir la protesta social en el territorio nacional.

El discurso, además, tuvo un marcado tinte político tras la victoria electoral del pasado 26 de octubre, la cual Milei interpretó como una confirmación de la voluntad de cambio de la ciudadanía. Con el respaldo de la nueva composición del Congreso, el Presidente aseguró que buscará profundizar las reformas estructurales para consolidar el crecimiento del país. El mensaje concluyó en un clima de expectativa política, funcionando como antesala de la sesión parlamentaria programada para este viernes, donde el oficialismo intentará obtener la aprobación del Presupuesto para sellar formalmente su plan económico.

— Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

