Javier Milei 'freezará' su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

Victoria Villarruel y Javier Milei. en Buenos Aires.

Tras los reclamos de un sector del Gabinete, el presidente Javier Milei resolvió actualizar los haberes de sus funcionarios, pero congelará su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”, según confirmaron fuentes oficiales. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron por los pasillos de Balcarce 50.

La decisión la tomó el propio libertario con la idea de autoexcluirse, junto a su compañera de fórmula, del incremento salarial para la planta que lo acompaña. El decreto se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero.

De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que la vicepresidenta, que en más de una oportunidad cuestionó la suma que percibe, no verá el impacto del aumento. FUENTE: Infobae

