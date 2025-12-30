martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Etapa finalizada

Escándalo por las presuntas coimas en discapacidad: el Gobierno anunció que disolverá la ANDIS

Lo anunció este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras el escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

Lee además
Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Desavenencia

Daniela Rodríguez y su relación con el gramajismo tras los cambios al Presupuesto: "El quiebre está dado desde que cortás el diálogo"
acueducto gate: osse informo que el primo de unac no figura como contratista pero pidio indagar en el registro publico de comercio
Repercusiones

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio

Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán abosrbidas por el Ministerio de Salud", informó el funcionario nacional.

El organismo fue creado en 2017 para coordinar las políticas públicas relacionadas a la discapacidad.

Sin embargo, Adorni enumeró las irregularidades en torno a ANDIS, "toneladas" de capas burocráticas, "descrontrol" administrativos y manejos "incompatibles" con una administración transparente. En ese marco, puso como ejemplo a personas que continuaron cobrando la pensión por discapacidad de su familiar fallecido, entre otras irregularidades.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecinalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó Adorni, en referencia a la futura administración por parte de la cartera que preside Mario Lugones.

El jefe de ministros también remarcó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".

Días atrás, el Gobierno ya había dado un paso en este sentido al asignarle más fondos a la agencia, como parte del dinero destinado al Ministerio de Salud, a través de un decreto Desde abril que la ANDIS no recibía dinero. Hasta ahora lleva ejecutado un 86% de su presupuesto.

La agencia, ahora en la órbina de Salud, recibió $ 173.032 millones adicionales. Se suman a los menos de 5 billones de pesos en los que se sustenta su funcionamiento hoy, ejecutados en un 86%, a sólo un mes de que termine 2025.

El escándalo de coimas en ANDIS y la investigación

El escándalo de las supuestas coimas en ANDIS se destapó luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo, que revelaron una presunta red de sobornos, desvíos y sobreprecios de medicamentos, con la participación activa de empresarios de droguerías, operadores y altos funcionarios.

En la causa se investiga sobreprecios en medicamentos para discapacitados y el pago de coimas de droguerías para quedarse con esos negocios.

La Cámara Federal de Comodoro Py puso el foco en los audios de Spagnuolo en los que habla de un esquema de coimas en el organismo, que no fueron utilizados como prueba para el avance de la investigación que tiene ya a 15 imputados citados a indagatoria. El tribunal ordenó determinar su origen y si son verdaderos.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

El Concejo Deliberante de Caucete pateó el tratamiento del Presupuesto para el año próximo

Presupuesto 2026: el primer chispazo entre Daniela Rodríguez y los concejales que responden a Gramajo

Con la reforma laboral en la mira, Santilli vuelve a la ronda de negociaciones con los gobernadores

Hay fecha para el juicio contra el intendente de Angaco, tras ser acusado de tres delitos

La confianza en Javier Milei cierra el año por encima de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri

Javier Milei afirmó en un diario británico que la soberanía sobre las Malvinas "no es negociable"

Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó "mano dura" en Flagrancia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
acueducto gate: osse informo que el primo de unac no figura como contratista pero pidio indagar en el registro publico de comercio
Repercusiones

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

La camioneta que cayó al canal y en la que viajaba una pareja junto a su hija de 8 años, esta mañana aún estaba a orillas del canal. De ese vehículo volaron los billetes. video
Video

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

Te Puede Interesar

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Chile aseguran que para los sanjuaninos es seguro vacacionar en La Serena, que bajó el robo de vehículos y que desde esta semana sumaron medidas de prevención.
Declaraciones

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.
Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

Dos miembros de la banda de los roba ruedas, condenados: una de las víctimas fue un juez federal
Mega causa

Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal