Escándalo por las presuntas coimas en discapacidad: el Gobierno anunció que disolverá la ANDIS

Tras el escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán abosrbidas por el Ministerio de Salud", informó el funcionario nacional.

El organismo fue creado en 2017 para coordinar las políticas públicas relacionadas a la discapacidad.

Sin embargo, Adorni enumeró las irregularidades en torno a ANDIS, "toneladas" de capas burocráticas, "descrontrol" administrativos y manejos "incompatibles" con una administración transparente. En ese marco, puso como ejemplo a personas que continuaron cobrando la pensión por discapacidad de su familiar fallecido, entre otras irregularidades.

"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecinalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó Adorni, en referencia a la futura administración por parte de la cartera que preside Mario Lugones.

El jefe de ministros también remarcó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".

Días atrás, el Gobierno ya había dado un paso en este sentido al asignarle más fondos a la agencia, como parte del dinero destinado al Ministerio de Salud, a través de un decreto Desde abril que la ANDIS no recibía dinero. Hasta ahora lleva ejecutado un 86% de su presupuesto.

La agencia, ahora en la órbina de Salud, recibió $ 173.032 millones adicionales. Se suman a los menos de 5 billones de pesos en los que se sustenta su funcionamiento hoy, ejecutados en un 86%, a sólo un mes de que termine 2025.

El escándalo de coimas en ANDIS y la investigación

El escándalo de las supuestas coimas en ANDIS se destapó luego de que se filtraran audios de Diego Spagnuolo, que revelaron una presunta red de sobornos, desvíos y sobreprecios de medicamentos, con la participación activa de empresarios de droguerías, operadores y altos funcionarios.

En la causa se investiga sobreprecios en medicamentos para discapacitados y el pago de coimas de droguerías para quedarse con esos negocios.

La Cámara Federal de Comodoro Py puso el foco en los audios de Spagnuolo en los que habla de un esquema de coimas en el organismo, que no fueron utilizados como prueba para el avance de la investigación que tiene ya a 15 imputados citados a indagatoria. El tribunal ordenó determinar su origen y si son verdaderos.

FUENTE: Clarín