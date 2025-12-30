martes 30 de diciembre 2025

Polémica

La disputa entre Daniela Rodríguez y los concejales de Chimbas subió de nivel: le bajaron la creación de una tasa municipal

El Concejo Deliberante rechazó por unanimidad la creación de una nueva tasa municipal y argumentó que las familias de Chimbas no pueden afrontar más cargas en el actual contexto económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-30 at 12.00.47 PM

La tensión entre la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y el Concejo Deliberante quedó expuesta esta semana tras una serie de decisiones que marcaron un quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo. Apenas un día después de la aprobación del Presupuesto 2026, los concejales le bajaron el pulgar por unanimidad a la creación de una nueva tasa municipal considerada clave por la gestión municipal.

Este martes, los diez concejales y concejalas del departamento resolvieron no acompañar la creación de una tasa sobre inmuebles, servicios y mejoras, al considerar que no es el momento adecuado para incorporar nuevos gravámenes en el actual contexto económico nacional y provincial. La decisión fue unánime y dejó sin efecto uno de los instrumentos que el Ejecutivo buscaba implementar para fortalecer la recaudación local.

Desde el Concejo Deliberante fundamentaron su postura en la situación de las familias chimberas. Señalaron que los vecinos no están en condiciones de afrontar un nuevo pago mensual, ya que realizan un esfuerzo significativo para cumplir con sus obligaciones cotidianas, sostener el consumo básico y mantener sus viviendas.

La decisión se produjo apenas 24 horas después de que el Concejo aprobara el Presupuesto Municipal 2026, aunque con modificaciones sustanciales respecto del proyecto original enviado por la intendenta. La ordenanza presupuestaria fue sancionada con siete votos afirmativos y tres abstenciones. Se abstuvieron Eduardo Rodríguez (Cambia San Juan), Luciano Cano (Por Vos) y la concejala oficialista María Arredondo.

Más allá del resultado formal, el dato político fuerte estuvo en una reconfiguración del reparto de los recursos. El presupuesto original contemplaba destinar el 4% del total de los fondos al Concejo Deliberante. Sin embargo, durante el tratamiento, los ediles lograron introducir un cambio clave que elevó ese porcentaje al 11,7%, reduciendo la participación del Ejecutivo municipal al 88,3%.

La modificación fue posible por los votos de Ariel Rivero, Ivana Cortez, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra y Leonela Yúdica, del bloque peronista, a los que se sumaron Eduardo Rodríguez (Cambia San Juan) y Griselda Chávez (La Libertad Avanza).

