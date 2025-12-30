miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rechazo institucional

Fuerte postura del Colegio de Psicólogos contra el cierre de la Andis

La entidad sanjuanina expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional y advirtió que la medida pone en riesgo derechos y políticas públicas vinculadas a la discapacidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Colegio de Psicólogos de San Juan salió al cruce de la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y expresó un fuerte rechazo a la medida, a la que consideró perjudicial para las políticas públicas vinculadas al sector.

Lee además
escandalo por las presuntas coimas en discapacidad: el gobierno anuncio que disolvera la andis
Etapa finalizada

Escándalo por las presuntas coimas en discapacidad: el Gobierno anunció que disolverá la ANDIS
orrego a tiempo de san juan: lo mas dificil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la mineria
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

A través de un comunicado, la entidad profesional planteó su preocupación por el impacto que tendrá la eliminación del organismo y sostuvo que la decisión implica una vulneración de derechos para las personas con discapacidad, además de debilitar el rol del Estado en el acompañamiento y la inclusión.

image

En el documento difundido, remarcaron que el acceso a derechos, la inclusión y la accesibilidad no pueden quedar sujetos a decisiones administrativas. En ese sentido, señalaron que la protección de estos derechos debe asumirse como una responsabilidad indelegable por parte del Estado.

Desde el Colegio advirtieron que la disolución de la Andis representa un retroceso en materia de derechos adquiridos y remarcaron la necesidad de sostener políticas públicas que garanticen la asistencia y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional confirmara el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades en el área. El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que las funciones del organismo pasarán a depender del Ministerio de Salud.

Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la medida responde a la detección de irregularidades administrativas y a la necesidad de reorganizar estructuras, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del área de discapacidad.

Temas
Seguí leyendo

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

Javier Milei 'freezará' su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado

La disputa entre Daniela Rodríguez y los concejales de Chimbas subió de nivel: le bajaron la creación de una tasa municipal

Daniela Rodríguez y su relación con el gramajismo tras los cambios al Presupuesto: "El quiebre está dado desde que cortás el diálogo"

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

El Concejo Deliberante de Caucete pateó el tratamiento del Presupuesto para el año próximo

Presupuesto 2026: el primer chispazo entre Daniela Rodríguez y los concejales que responden a Gramajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la disputa entre daniela rodriguez y los concejales de chimbas subio de nivel: le bajaron la creacion de una tasa municipal
Polémica

La disputa entre Daniela Rodríguez y los concejales de Chimbas subió de nivel: le bajaron la creación de una tasa municipal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio
Repercusiones

Acueducto gate: OSSE informó que el primo de Uñac no figura como contratista pero pidió indagar en el Registro Público de Comercio

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles
Tránsito

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan
Protección Civil

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

Por Redacción Tiempo de San Juan
Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31
Clima

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto
PasAr

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto