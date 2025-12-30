Fuerte postura del Colegio de Psicólogos contra el cierre de la Andis

El Colegio de Psicólogos de San Juan salió al cruce de la decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y expresó un fuerte rechazo a la medida, a la que consideró perjudicial para las políticas públicas vinculadas al sector.

Análisis Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

A través de un comunicado, la entidad profesional planteó su preocupación por el impacto que tendrá la eliminación del organismo y sostuvo que la decisión implica una vulneración de derechos para las personas con discapacidad, además de debilitar el rol del Estado en el acompañamiento y la inclusión.

image

En el documento difundido, remarcaron que el acceso a derechos, la inclusión y la accesibilidad no pueden quedar sujetos a decisiones administrativas. En ese sentido, señalaron que la protección de estos derechos debe asumirse como una responsabilidad indelegable por parte del Estado.

Desde el Colegio advirtieron que la disolución de la Andis representa un retroceso en materia de derechos adquiridos y remarcaron la necesidad de sostener políticas públicas que garanticen la asistencia y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional confirmara el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades en el área. El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que las funciones del organismo pasarán a depender del Ministerio de Salud.

Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la medida responde a la detección de irregularidades administrativas y a la necesidad de reorganizar estructuras, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del área de discapacidad.