jueves 1 de enero 2026

El porvenir

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad

Con la reforma laboral en agenda y un escenario económico complejo, referentes gremiales de San Juan trazan sus prioridades para el año que comienza. Defender derechos, sostener el empleo y enfrentar la informalidad aparecen como ejes centrales.

Por Ana Paula Gremoliche
image (11)

Llega el 2026 y con él un año clave para la política y la economía argentina. Uno de los puntos que concentra la atención del movimiento obrero es la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que será tratada en el Senado el próximo 10 de febrero. En este contexto, distintos sindicalistas sanjuaninos se animaron a analizar el escenario que se avecina y a marcar cuáles serán los principales desafíos que enfrentará el sector trabajador durante el próximo año.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP

“Tenemos que seguir trabajando en nuestro sueldo. Hemos logrado algo histórico, que es aumentar puntos y que nuestro salario sea remunerativo. Queremos volver a ser lo que fuimos en algún tiempo, la carrera madre”, expresó la dirigente docente.

En esa línea, Quiroga sostuvo que el gremio apunta a un cambio de enfoque: “Pensamos que tenemos que ser un nuevo sindicalismo, para pelear por los derechos del trabajador, sin bandera política. Ojalá lo logremos”.

Además, remarcó la importancia de preservar las conquistas alcanzadas: “No perder derechos, cuidar lo que tenemos, porque costaron muchas luchas. Sabemos que a través del trabajo se construye una sociedad mejor”.

Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan

Desde una mirada más amplia, Cabello puso el foco en el desarrollo productivo de la provincia. “A nivel provincial tenemos que apostar y acompañar para que se desarrollen los proyectos mineros. Aportar para que los trabajadores y las cámaras puedan trabajar en este punto”, señaló.

También destacó la necesidad de diálogo frente a la reforma laboral: “Tenemos que profundizar y aportar con respecto a lo que se quiere hacer con la ley de trabajo. La unidad del movimiento obrero es clave para charlar con el país y con la provincia”.

“San Juan es chico y no tenemos mucha incidencia en lo nacional, pero sí debemos apostar a que haya trabajo”, agregó.

José "Pepe" Villa, secretario general UPCN

Con una postura crítica, Villa advirtió sobre las consecuencias que podría traer la reforma laboral. “Si se aprueba esta ley, vamos a tener despidos, congelamientos de salarios e indemnizaciones que terminará pagando el Gobierno”, alertó.

Además, se mostró pesimista respecto al panorama económico: “No esperamos nada bueno, porque todas las partidas han bajado, menos la SIDE. Se viene un año de pura confrontación”.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET

El referente de la educación técnica remarcó la preocupación por el ajuste presupuestario. “El desafío es defender el financiamiento para la educación pública y técnica, y también para la ciencia y la tecnología”, afirmó.

En ese sentido, alertó: “En nuestro caso, la educación técnica solo recibe el 7% del presupuesto. Es gravísimo lo que está pasando. Tenemos que defender la educación técnica y la educación en general”.

Quiroga adelantó que el gremio buscará instancias institucionales para sostener el sistema educativo: “Vamos a ver con el Gobierno provincial cómo mantener nuestras escuelas y seguramente realizaremos presentaciones contra el artículo 30. Repudiamos el voto afirmativo de diputados y senadores a este presupuesto”.

Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleado de Comercio

Para la dirigente mercantil, uno de los principales problemas es la informalidad laboral. “Nuestro principal desafío es combatir la informalidad, donde el trabajador queda fuera de todo derecho”, aseguró.

También manifestó su preocupación por la reforma laboral: “Hay muchas leyes que se modificarían y derechos adquiridos que podrían perderse en desmedro del trabajador”.

En paralelo, destacó el trabajo interno del gremio: “Continuar con nuestra tarea gremial, los controles de seguridad e higiene y sostener los beneficios que brinda cada secretaría del sindicato es fundamental”.

Finalmente, Moral recordó que recientemente asumió un nuevo mandato: “Iniciamos un nuevo período de cuatro años y anunciamos grandes obras que significan importantes inversiones. Como sindicato debemos seguir atentos a las necesidades diarias, con presencia, audiencias y acompañamiento a cada empleado de comercio”.

