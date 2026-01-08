jueves 8 de enero 2026

¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran

Una pregunta simple en la calle abrió un abanico de reflexiones sobre el uso del celular, el tiempo personal y la vida sin pantallas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Pregunta salió a las calles para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre el uso de las redes sociales y cómo impactan en la vida cotidiana. Al plantearles la posibilidad de pasar un mes sin estas plataformas, surgieron respuestas que invitan a reflexionar sobre la necesidad de desconectarse y recuperar tiempo para uno mismo.

Ante la pregunta de qué harían si estuvieran 30 días sin redes sociales, las respuestas reflejaron una fuerte necesidad de desconexión digital y reconexión personal. Salir más con amigos, cocinar especialmente cosas dulces, leer, escuchar música y disfrutar del aire libre fueron algunas de las opciones más repetidas.

También hubo quienes mencionaron actividades recreativas como andar en patineta, pasar más tiempo al aire libre o simplemente aprovechar el tiempo sin pantallas para descansar la mente y vivir el presente.

El video mostró cómo, más allá del uso constante del celular, muchos sanjuaninos reconocen que las redes ocupan gran parte de su día a día y que un descanso digital podría traer beneficios emocionales y sociales.

