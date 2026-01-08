Tiempo Pregunta salió a las calles para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre el uso de las redes sociales y cómo impactan en la vida cotidiana. Al plantearles la posibilidad de pasar un mes sin estas plataformas, surgieron respuestas que invitan a reflexionar sobre la necesidad de desconectarse y recuperar tiempo para uno mismo.
Ante la pregunta de qué harían si estuvieran 30 días sin redes sociales, las respuestas reflejaron una fuerte necesidad de desconexión digital y reconexión personal. Salir más con amigos, cocinar especialmente cosas dulces, leer, escuchar música y disfrutar del aire libre fueron algunas de las opciones más repetidas.
También hubo quienes mencionaron actividades recreativas como andar en patineta, pasar más tiempo al aire libre o simplemente aprovechar el tiempo sin pantallas para descansar la mente y vivir el presente.
El video mostró cómo, más allá del uso constante del celular, muchos sanjuaninos reconocen que las redes ocupan gran parte de su día a día y que un descanso digital podría traer beneficios emocionales y sociales.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo Pregunta ¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran Tiempo Pregunta salió a las calles para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre el uso de las redes sociales y cómo impactan en la vida cotidiana. Al plantearles la posibilidad de pasar un mes sin estas plataformas, surgieron respuestas que invitan a reflexionar sobre la necesidad de desconectarse y recuperar tiempo para uno mismo. Más info en @tiempodesanjuan #TiempoPregunta #redessociales #opinones #tiempodesanjuan #SanJuan"
View this post on Instagram