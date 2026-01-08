Ocho años después de predecir un resultado del Mundial, un sanjuanino volvió a "pegarla": ¡tuiteó que faltaba un temblor!

Ocho años después de hacerse viral por acertar un pronóstico mundialista “soñado”, el sanjuanino Santiago Staiger volvió a estar en boca de todos por otro acierto inesperado. En la mañana de este jueves publicó en X (ex Twitter) un mensaje que muchos tomaron como una simple broma: “Che, como que estaría haciendo falta un temblorcito, ¿no?”. Lo sorprendente es que, poco más de una hora después, a las 11:14, un fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió San Juan.

Según los datos del INPRES, el sismo tuvo epicentro a 90 kilómetros al Este de la capital, a 30 kilómetros al Noroeste de Marayes y a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que hizo que se sintiera con fuerza en gran parte de la provincia.

La coincidencia explotó en redes y los usuarios no tardaron en recordar el episodio que lo convirtió en viral en 2018, cuando escribió un pronóstico que terminó calcando exactamente el camino de Argentina en la fase de grupos del Mundial de Rusia.

En aquel momento, con total desparpajo, había posteado: “Hoy perdemos 3 a 0 con Croacia, pero Nigeria le gana a Islandia y en la última fecha le ganamos de pedo a los africanos y clasificamos con lo justo. Lo vi en un sueño”. Lo insólito es que todo ocurrió tal cual lo había anticipado, lo que desató una ola de réplicas, memes y mensajes que le dieron una notoriedad inesperada.