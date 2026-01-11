domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

El exciclista reapareció en el Giro del Sol y vivió su primera carrera como espectador desde que colgó la bici en 2023, nada menos que después de correr la Vuelta a San Juan. Emoción, adrenalina y un reencuentro con la provincia que lo marcó para siempre.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.46.28
WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.46.28 (1)
WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.46.29

Maximiliano Richeze volvió a sentir la adrenalina del ciclismo, pero esta vez desde afuera. El exciclista, una de las grandes figuras que dio el deporte argentino, estuvo presente en el Giro del Sol y confesó que ver una carrera después de tres años de retiro le movió emociones intensas. “Lo vivo con más nervios que arriba de la bici”, reconoció mientras seguía de cerca la definición de la etapa de Chimbas, este último sábado.

Lee además
el pocho lavezzi envuelto en un escandalo: traicion y una denuncia por mas de $500.000.000
Grave

El Pocho Lavezzi envuelto en un escándalo: traición y una denuncia por más de $500.000.000
polemica, victoria cordobesa en la cri y cambio en la general: el giro del sol arde antes de su final
Ciclismo

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final

Aunque nació en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, San Juan es parte fundamental de su historia deportiva y personal. Aquí desarrolló parte clave de su carrera, aquí construyó vínculos y aquí también decidió despedirse del profesionalismo. “Es una alegría inmensa estar nuevamente en la provincia de San Juan, y sobre todo de este lado. Creo que es la primera carrera que vengo a ver desde que dejé de correr. Es otra emoción, se vive de otra manera”, expresó emocionado.

Richeze admitió que, tras el retiro, necesitó alejarse del ambiente competitivo. “Es un poco desintoxicarse. Cerrás un ciclo y quedás un poco resentido con el deporte. Pero es cuestión de tiempo hasta que volvés a estar presente”, reflexionó. Y agregó que este regreso lo atravesó de una forma inesperada: “En la llegada lo viví con mucho más nerviosismo que cuando corría. Antes no tenía tantos nervios, pero ahora viendo la carrera se siente distinto”.

Un cierre de carrera inolvidable

Richeze se retiró del ciclismo profesional a principios de 2023, adelantando una decisión que inicialmente pensaba tomar un año después. La frustración de no poder continuar la temporada junto a Mark Cavendish y algunas circunstancias inesperadas aceleraron el final, aunque siempre sintió que la Vuelta a San Juan era el escenario perfecto para irse.

Una trayectoria marcada por la gloria

Richeze se despidió como uno de los ciclistas más experimentados y laureados del país. Campeón panamericano en 2012, medallista en Toronto 2015 y oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, también compitió en el Tour de Francia, en otros grandes giros internacionales y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Además, fue 28º en el Mundial de Ruta de Doha 2018.

Hoy, a sus 42 años, sigue vinculado al ciclismo desde proyectos personales y como comentarista. Y este sábado, en San Juan -su casa adoptiva- volvió a sentir lo de siempre: el pulso acelerado del pelotón y la emoción intacta de un deporte que nunca deja ir.

Temas
Seguí leyendo

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Franco Colapinto entrena a full: lo grabaron trotando bajo una lluvia torrencial

River y su primer amistoso del 2026: a qué hora juega, dónde verlo y el once posible de Gallardo

Quién es Ángel, el pibe universitario que metió un sprint demoledor en Chimbas

Profeta en su tierra: Ángel Oropel festejó ante su gente en la segunda etapa del Giro del Sol y quedó como líder

En un video, "Negro" Cortez agradeció a los hinchas de Alianza por la colecta: "Fue lo mejor que me pasó en la vida jugar en ese club"

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno: el motivo

El Deportivo Alavés vuelve a la carga por una figura de Boca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
historico triunfo del sanjuanino lichi sisterna y kevin benavides en el rally dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

El legado de don Domingo, el loco autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino
Historias

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Por David Cortez Vega
Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: Lo vivo con más nervios que arriba de la bici
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería