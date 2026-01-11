Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Maximiliano Richeze volvió a sentir la adrenalina del ciclismo, pero esta vez desde afuera. El exciclista, una de las grandes figuras que dio el deporte argentino, estuvo presente en el Giro del Sol y confesó que ver una carrera después de tres años de retiro le movió emociones intensas. “Lo vivo con más nervios que arriba de la bici”, reconoció mientras seguía de cerca la definición de la etapa de Chimbas, este último sábado.

Aunque nació en Bella Vista , provincia de Buenos Aires , San Juan es parte fundamental de su historia deportiva y personal. Aquí desarrolló parte clave de su carrera, aquí construyó vínculos y aquí también decidió despedirse del profesionalismo. “Es una alegría inmensa estar nuevamente en la provincia de San Juan, y sobre todo de este lado. Creo que es la primera carrera que vengo a ver desde que dejé de correr. Es otra emoción, se vive de otra manera”, expresó emocionado.

Richeze admitió que, tras el retiro, necesitó alejarse del ambiente competitivo. “Es un poco desintoxicarse. Cerrás un ciclo y quedás un poco resentido con el deporte. Pero es cuestión de tiempo hasta que volvés a estar presente”, reflexionó. Y agregó que este regreso lo atravesó de una forma inesperada: “En la llegada lo viví con mucho más nerviosismo que cuando corría. Antes no tenía tantos nervios, pero ahora viendo la carrera se siente distinto”.

Un cierre de carrera inolvidable

Richeze se retiró del ciclismo profesional a principios de 2023, adelantando una decisión que inicialmente pensaba tomar un año después. La frustración de no poder continuar la temporada junto a Mark Cavendish y algunas circunstancias inesperadas aceleraron el final, aunque siempre sintió que la Vuelta a San Juan era el escenario perfecto para irse.

Una trayectoria marcada por la gloria

Richeze se despidió como uno de los ciclistas más experimentados y laureados del país. Campeón panamericano en 2012, medallista en Toronto 2015 y oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, también compitió en el Tour de Francia, en otros grandes giros internacionales y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Además, fue 28º en el Mundial de Ruta de Doha 2018.

Hoy, a sus 42 años, sigue vinculado al ciclismo desde proyectos personales y como comentarista. Y este sábado, en San Juan -su casa adoptiva- volvió a sentir lo de siempre: el pulso acelerado del pelotón y la emoción intacta de un deporte que nunca deja ir.