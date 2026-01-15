jueves 15 de enero 2026

Gesto

"Amo San Juan", la frase del embajador canadiense para expresar su cariño por la provincia

La expresión pertenece al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Wheeler, quien durante la celebración de fin de año destacó su vínculo personal con la provincia, que ya visitó en dos oportunidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
“Amo San Juan”, afirmó el embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Wheeler, durante la recepción de fin de año 2025, sorprendiendo a los presentes al expresar públicamente su afecto por la provincia y relatar los motivos de esa conexión.

En su discurso, el representante canadiense señaló que ya visitó San Juan en dos oportunidades y manifestó su intención de volver. “He tenido la posibilidad de visitar la provincia dos veces y estoy pensando en más visitas”, expresó, al tiempo que remarcó que su vínculo con San Juan va más allá de lo institucional.

“Esta conexión no es solo por el liderazgo del gobernador y su equipo, ni únicamente por la importante inversión de empresas canadienses que hoy están presentes en la provincia. Tiene que ver con algo mucho más profundo, con la familia, con la educación y con la conexión con la tierra”, sostuvo Wheeler.

En ese marco, el embajador recordó su visita a la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento y el impacto que le generó conocer su legado. “Cuando visité la Casa de Sarmiento y conocí su compromiso con la educación pública, con dar voz a la gente del interior y con el desarrollo, vi una fuerte reflexión de Canadá y de los valores de nuestros primeros líderes. No me sorprendió entonces descubrir cuán conectados estamos”, señaló.

Wheeler también compartió un hecho simbólico que refleja ese vínculo: en el jardín de la Embajada de Canadá crece un retoño de la histórica higuera de la Casa de Sarmiento. “En una esquina del jardín tenemos un auténtico retoño de la famosa higuera donde Sarmiento aprendió a leer con su madre, algo que yo también hice con la mía antes de comenzar la escuela. Está creciendo bien, incluso ya han salido pequeñas higueras”, relató ante los asistentes.

Cabe destacar que en mayo del año pasado, cuando Wheeler visitó San Juan y mantuvo una reunión con el gobernador Marcelo Orrego. En ese encuentro dialogaron sobre distintos temas de interés común, vinculados al desarrollo productivo, la inversión y las posibilidades de cooperación futura entre la provincia y Canadá.

Durante su mensaje de fin de año, el embajador destacó además la importancia de seguir construyendo vínculos de largo plazo.

