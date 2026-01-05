Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

Tras lograr la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional pone en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa, con la reforma laboral como principal objetivo. Para eso, el ministro del Interior, Diego Santilli , prepara un cronograma de visitas a las provincias que incluiría a San Juan entre los primeros destinos, según publicó este lunes Infobae.

De acuerdo a fuentes oficiales citadas por ese medio, el “Santilli tour” comenzará esta semana con un viaje a Chubut y prevé al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. Aunque la hoja de ruta aún está en definición, desde el entorno del ministro confirmaron que está en estudio desembarcar en Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas.

“Esta semana comienzan los encuentros y recorridas por provincias para empezar a conversar con los gobernadores el proyecto de modernización laboral y el impacto positivo que tendrá para la Argentina”, señalaron desde el Ministerio del Interior. Además, admitieron que la Nación buscará escuchar los planteos y reclamos que cada provincia lleve a la mesa.

En Casa Rosada reconocen que, pese al receso de verano, el tiempo apremia para construir los consensos necesarios que permitan avanzar con una nueva victoria legislativa. El proyecto de reforma laboral genera diferencias tanto entre gobernadores aliados como en el sindicalismo, especialmente en algunos puntos sensibles del articulado.

El gobernador Marcelo Orrego mantuvo un vínculo fluido con el funcionario nacional. Durante noviembre pasado mantuvo varias reuniones con Santilli, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, en el marco de encuentros vinculados a la agenda minera y a las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei.

De hecho, a mediados de noviembre, Orrego y Santilli compartieron actividades en la provincia vecina durante el cónclave de la Mesa del Cobre, donde también se abordaron temas como el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal. Anteriormente, el mandatario sanjuanino volvió a reunirse con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, donde ratificó el acompañamiento de la provincia a las leyes consideradas centrales por el Ejecutivo, aunque también planteó reclamos vinculados a obras públicas, minería y energía.