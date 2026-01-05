lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recorrida nacional

Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional reactiva la negociación política para avanzar con la reforma laboral. En ese esquema, San Juan aparece entre las primeras provincias que podría visitar el ministro del Interior, Diego Santilli, en una ronda de encuentros clave con gobernadores durante enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras lograr la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional pone en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa, con la reforma laboral como principal objetivo. Para eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, prepara un cronograma de visitas a las provincias que incluiría a San Juan entre los primeros destinos, según publicó este lunes Infobae.

Lee además
la detencion de maduro sacudio al arco politico argentino: apoyo, festejos y duras criticas
Repercuciones

La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas
javier milei celebro el operativo estadounidense y la captura de nicolas maduro
Redes

Javier Milei celebró el operativo estadounidense y la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo a fuentes oficiales citadas por ese medio, el “Santilli tour” comenzará esta semana con un viaje a Chubut y prevé al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. Aunque la hoja de ruta aún está en definición, desde el entorno del ministro confirmaron que está en estudio desembarcar en Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas.

“Esta semana comienzan los encuentros y recorridas por provincias para empezar a conversar con los gobernadores el proyecto de modernización laboral y el impacto positivo que tendrá para la Argentina”, señalaron desde el Ministerio del Interior. Además, admitieron que la Nación buscará escuchar los planteos y reclamos que cada provincia lleve a la mesa.

En Casa Rosada reconocen que, pese al receso de verano, el tiempo apremia para construir los consensos necesarios que permitan avanzar con una nueva victoria legislativa. El proyecto de reforma laboral genera diferencias tanto entre gobernadores aliados como en el sindicalismo, especialmente en algunos puntos sensibles del articulado.

El gobernador Marcelo Orrego mantuvo un vínculo fluido con el funcionario nacional. Durante noviembre pasado mantuvo varias reuniones con Santilli, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, en el marco de encuentros vinculados a la agenda minera y a las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei.

De hecho, a mediados de noviembre, Orrego y Santilli compartieron actividades en la provincia vecina durante el cónclave de la Mesa del Cobre, donde también se abordaron temas como el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal. Anteriormente, el mandatario sanjuanino volvió a reunirse con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, donde ratificó el acompañamiento de la provincia a las leyes consideradas centrales por el Ejecutivo, aunque también planteó reclamos vinculados a obras públicas, minería y energía.

Temas
Seguí leyendo

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Qué se sabe sobre el nuevo ingreso de personal a Tribunales: el pasilleo y un tema que no se resolvió

El aumento salarial para altos funcionarios del Gobierno ya fue aprobado, pero no aplicará para Milei y Villarruel

Reforma de la SIDE: las claves de la reestructuración del sistema de inteligencia que dispuso Milei

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En su mensaje de fin de año, Milei aseguró que su Gobierno cumplió lo prometido

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad

Sturzenegger habló de los argentinos que vacacionan en el exterior: "Son héroes"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"