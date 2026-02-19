jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Quién es?

El técnico de un jugador sanjuanino pega el portazo y se va a un grande de Brasil

El entrenador que conquistó cinco títulos con el equipo argentino le comunicó al presidente que no seguirá en la institución, pese a que había renovado su contrato hasta finales de 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Eduardo Domínguez aceptó la oferta de Atlético Mineiro para convertirse en el nuevo director técnico del conjunto brasileño. La noticia ya se la comunicó a Juan Sebastián Verón y este viernes será el último partido que dirija en Estudiantes, el equipo del sanjuanino Fabricio Pérez, cuando reciba a Sarmiento de Junín.

Lee además
tras sus vacaciones en san juan, fabri perez volvio a estudiantes y ya puso primera con la pretemporada
Fútbol

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada
la nueva joyita sanjuanina de estudiantes: santino daneri, el pibe de 17 anos que ya entrena con la primera
Historia

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

El entrenador de 47 años había renovado su contrato con el Pincha hasta finales de 2027, pero con una cláusula de salida si aparecía una propuesta que decidiera aprovechar. Ante el caso de que esto ocurriera, se incluyó un resarcimiento de 1.500.000 dólares para el conjunto platense del cual el club brasileño se hará cargo.

La llegada de Eduardo Domínguez ocupará el lugar que dejó Jorge Sampaoli, quien fue despedido el jueves pasado por malos resultados. El equipo se clasificó a las semifinales del campeonato mineiro, pero tuvo un flojo arranque en el Brasileirao: registró dos empates y una derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CentralDoCAM/status/2022039173423931499&partner=&hide_thread=false

Con su nuevo equipo, el todavía técnico del Pincha disputará la Copa Sudamericana (en el Pincha tenía la Libertadores). Cabe destacar que en el arranque del año, el plantel sufrió la partida de Santiago Ascacibar y se especula que Edwuin Cetré y Cristian Medina seguirán el mismo camino.

A lo largo de su carrera como entrenador, Eduardo Domínguez dirigió cinco clubes: Huracán, Colón (en dos oportunidades), Nacional (Uruguay), Independiente y Estudiantes. Los siete títulos obtenidos (cinco en el León) se suman a una forma de trabajo que lo ubico entre los más destacados de la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"

"Te necesitamos": la campaña que lanzó San Martín para sus hinchas

Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?

Colapinto lo hizo de nuevo: giró más de 100 vueltas en Bahrein y terminó 6° en los test de la F1

Chilavert se metió en la polémica por el racismo y atacó a Mbappé: "Vive con un travesti"

Adam Bareiro, a un paso de Boca Juniors: los detalles del traspaso

Argentinos Juniors se trajo un gran triunfo de Ecuador en la Fase Previa de la Copa Libertadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto captura: La Bandurria
La imagen viral

Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

Por Guillermo Alamino
Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito
Video

Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito

Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Imagen ilustrativa
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas
Tajante

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"