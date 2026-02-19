El técnico de un jugador sanjuanino pega el portazo y se va a un grande de Brasil

Eduardo Domínguez aceptó la oferta de Atlético Mineiro para convertirse en el nuevo director técnico del conjunto brasileño. La noticia ya se la comunicó a Juan Sebastián Verón y este viernes será el último partido que dirija en Estudiantes , el equipo del sanjuanino Fabricio Pérez , cuando reciba a Sarmiento de Junín.

Historia La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Fútbol Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

El entrenador de 47 años había renovado su contrato con el Pincha hasta finales de 2027, pero con una cláusula de salida si aparecía una propuesta que decidiera aprovechar. Ante el caso de que esto ocurriera, se incluyó un resarcimiento de 1.500.000 dólares para el conjunto platense del cual el club brasileño se hará cargo.

La llegada de Eduardo Domínguez ocupará el lugar que dejó Jorge Sampaoli, quien fue despedido el jueves pasado por malos resultados. El equipo se clasificó a las semifinales del campeonato mineiro, pero tuvo un flojo arranque en el Brasileirao: registró dos empates y una derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CentralDoCAM/status/2022039173423931499&partner=&hide_thread=false A ideia inicial da cúpula do Galo é trabalhar com uma comissão técnica brasileira para substituir Jorge Sampaoli.



A relação com o treinador argentino foi conturbada desde o início, marcada por indiretas públicas e ruídos constantes entre as partes.



@geglobo | @novaesrocha1… pic.twitter.com/o10MvsGrx3 — Central do Galo (@CentralDoCAM) February 12, 2026

Con su nuevo equipo, el todavía técnico del Pincha disputará la Copa Sudamericana (en el Pincha tenía la Libertadores). Cabe destacar que en el arranque del año, el plantel sufrió la partida de Santiago Ascacibar y se especula que Edwuin Cetré y Cristian Medina seguirán el mismo camino.

A lo largo de su carrera como entrenador, Eduardo Domínguez dirigió cinco clubes: Huracán, Colón (en dos oportunidades), Nacional (Uruguay), Independiente y Estudiantes. Los siete títulos obtenidos (cinco en el León) se suman a una forma de trabajo que lo ubico entre los más destacados de la Argentina.