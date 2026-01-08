Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

El sanjuanino Fabricio “Fabri” Pérez inició este miércoles la pretemporada 2026 con Estudiantes de La Plata , luego de pasar sus vacaciones en San Juan . El defensor regresó a La Plata y se presentó en el Country Club de City Bell para ponerse a disposición de Eduardo Domínguez , en un arranque de año que el cuerpo técnico considera clave para ordenar el plantel y evaluar rendimientos.

Mientras estuvo en la provincia, Fabri aprovechó para descansar y reencontrarse con su familia y amigos. Además, fue parte de la conferencia de prensa del Mundialito del Club Trinidad, institución donde se formó como futbolista.

El "Pincha comenzó su preparación con una novedad visual destacada: el plantel estrenó la ropa de entrenamiento con el nuevo escudo presentado en septiembre y la indumentaria de Ruge, la marca propia que viste al club desde hace cuatro años. El arranque tuvo ausencias y señales del mercado. Román Gómez no estuvo por su inminente salida a Brasil, mientras que el club espera una oferta de Botafogo por Cristian Medina. Lucas Alario, en tanto, trabajó normalmente aunque su continuidad aún no está garantizada.

El plantel contó con nombres de peso como Edwuin Cetré, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Fernando Muslera, Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Facundo Farías, pilares de un equipo que buscará sostener el nivel mostrado en 2025. También dijeron presente varios juveniles que intentarán ganarse un lugar, entre ellos Tiziano Van de Tuin, Joaquín Pereyra, Galo Galarza, Lucas Cornejo, Franco Domínguez Ávila y Luca Arfaras.