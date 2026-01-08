jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

El atacante surgido de Trinidad regresó a La Plata y comenzó los trabajos en City Bell bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fabricio pérez

El sanjuanino Fabricio “Fabri” Pérez inició este miércoles la pretemporada 2026 con Estudiantes de La Plata, luego de pasar sus vacaciones en San Juan. El defensor regresó a La Plata y se presentó en el Country Club de City Bell para ponerse a disposición de Eduardo Domínguez, en un arranque de año que el cuerpo técnico considera clave para ordenar el plantel y evaluar rendimientos.

Lee además
alerta en valle fertil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias
Importante

Alerta en Valle Fértil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias
La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?
Serie

La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

Mientras estuvo en la provincia, Fabri aprovechó para descansar y reencontrarse con su familia y amigos. Además, fue parte de la conferencia de prensa del Mundialito del Club Trinidad, institución donde se formó como futbolista.

El "Pincha comenzó su preparación con una novedad visual destacada: el plantel estrenó la ropa de entrenamiento con el nuevo escudo presentado en septiembre y la indumentaria de Ruge, la marca propia que viste al club desde hace cuatro años. El arranque tuvo ausencias y señales del mercado. Román Gómez no estuvo por su inminente salida a Brasil, mientras que el club espera una oferta de Botafogo por Cristian Medina. Lucas Alario, en tanto, trabajó normalmente aunque su continuidad aún no está garantizada.

El plantel contó con nombres de peso como Edwuin Cetré, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Fernando Muslera, Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Facundo Farías, pilares de un equipo que buscará sostener el nivel mostrado en 2025. También dijeron presente varios juveniles que intentarán ganarse un lugar, entre ellos Tiziano Van de Tuin, Joaquín Pereyra, Galo Galarza, Lucas Cornejo, Franco Domínguez Ávila y Luca Arfaras.

Temas
Seguí leyendo

Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca

El explosivo palazo de un juvenil de River para Gallardo: "No tuvo en cuenta a ninguno"

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Un ex dirigente de Desamparados explotó contra la nueva comisión: "El club estaría en acefalia"

Serie abierta y mucho picante para la vuelta de Peñaflor-Unión: confirmaron día y horario

San Martín abrochó a un volante y un mediocampista para la Primera Nacional

Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vino con sprite, ¿si o no?: que opinan los sanjuaninos tras la revelacion viral de messi
Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.
Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves