martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Local

Atenas y Unión de Villa Krause juegan por la cima del fútbol sanjuanino: todos los cruces

La cuarta jornada del Apertura sanjuanino pone el foco en los dos equipos que arrancaron con paso perfecto. El Azul abre el viernes en Villa Krause y el Mirasol se la juega el domingo en el Serpentario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión, uno de los punteros.&nbsp;

Unión, uno de los punteros. 

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina da un nuevo paso este fin de semana. Con tres fechas disputadas, hay dos equipos que marcaron el ritmo desde el arranque y ahora deberán ratificarlo en compromisos que no dan respiro. Unión de Villa Krause será el primero en salir a escena: este viernes recibirá a López Peláez en su cancha, con la Cuarta desde las 19 y la Primera a partir de las 21:30. El Azul llega con puntaje ideal y quiere sostener la racha ante su gente, sabiendo que cada punto empieza a cotizar alto.

Lee además
triunfo agonico y fiesta azul en villa krause: union gano y es lider
Torneo Local

Triunfo agónico y fiesta Azul en Villa Krause: Unión ganó y es líder
el tecnico de union, filoso con el ascenso de fadep: esperemos que un dia ascienda el que hace bien las cosas
Tajante

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"

El otro que manda es Atenas de Pocito, que tendrá una parada brava el domingo cuando visite a Sportivo Desamparados en el Serpentario. El cruce en Puyuta asoma como uno de los más atractivos de la fecha, con promesa de tribunas protagonistas y clima intenso. El horario todavía debe confirmarse, ya que en el estadio se instalaron nuevas luminarias LED que serán probadas en la semana para definir si el encuentro puede disputarse en horario nocturno.

La cuarta fecha se completará entre sábado y domingo con el resto de los partidos, pero está claro que todas las miradas apuntarán a los líderes. Unión buscará hacerse fuerte en Villa Krause y Atenas intentará dar el golpe como visitante para seguir en lo más alto. El Apertura recién comienza, pero la pelea grande ya empezó a jugarse punto por punto.

Así luce la tabla de posiciones: Atenas y Unión, los líderes con 9 puntos

image
Foto: De Local.&nbsp;

Foto: De Local.

Temas
Seguí leyendo

Toma de terrenos en Pocito: el presidente de Atenas explicó cómo actuó el club

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase

Insólito: los jugadores de San Lorenzo apoyaron el paro de la AFA mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia

Atlético Madrid goleó a Brujas y pasó a octavos de la Champions League

San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

Boca y Central se sumaron en defensa de la AFA y bancaron la suspensión del fútbol

Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca va por el primer paso en la copa argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase