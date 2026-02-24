Atenas y Unión de Villa Krause juegan por la cima del fútbol sanjuanino: todos los cruces

Unión, uno de los punteros.

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina da un nuevo paso este fin de semana. Con tres fechas disputadas, hay dos equipos que marcaron el ritmo desde el arranque y ahora deberán ratificarlo en compromisos que no dan respiro. Unión de Villa Krause será el primero en salir a escena: este viernes recibirá a López Peláez en su cancha, con la Cuarta desde las 19 y la Primera a partir de las 21:30. El Azul llega con puntaje ideal y quiere sostener la racha ante su gente, sabiendo que cada punto empieza a cotizar alto.

El otro que manda es Atenas de Pocito, que tendrá una parada brava el domingo cuando visite a Sportivo Desamparados en el Serpentario. El cruce en Puyuta asoma como uno de los más atractivos de la fecha, con promesa de tribunas protagonistas y clima intenso. El horario todavía debe confirmarse, ya que en el estadio se instalaron nuevas luminarias LED que serán probadas en la semana para definir si el encuentro puede disputarse en horario nocturno.

La cuarta fecha se completará entre sábado y domingo con el resto de los partidos, pero está claro que todas las miradas apuntarán a los líderes. Unión buscará hacerse fuerte en Villa Krause y Atenas intentará dar el golpe como visitante para seguir en lo más alto. El Apertura recién comienza, pero la pelea grande ya empezó a jugarse punto por punto. Así luce la tabla de posiciones: Atenas y Unión, los líderes con 9 puntos image Foto: De Local.

