martes 24 de febrero 2026

UEFA

Atlético Madrid goleó a Brujas y pasó a octavos de la Champions League

El equipo de Diego Simeone y Julián Álvarez goleó de local a los belgas, y se metió entre los mejores 16 de europa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Atlético de Madrid goleó 4 a 1 al Club Brugge en el Metropolitano y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras una serie exigente que había comenzado con un 3 a 3 en Bélgica.

atletico de madrid vs barcelona: la guia para verlo online, sin magis tv ni pelota libre
¿Te lo vas a perder?

Atlético de Madrid vs Barcelona: la guía para verlo online, sin Magis TV ni Pelota Libre
paliza total: atletico de madrid goleo a barcelona en la copa del rey
Fútbol español

Paliza total: Atlético de Madrid goleó a Barcelona en la Copa del Rey

El equipo dirigido por Diego Simeone resolvió el cruce con autoridad gracias a un hat-trick del delantero noruego Alexander Sorloth y otro de Johnny Cardoso.

El conjunto español intentó dominar desde el inicio, aunque la primera ocasión fue visitante con una acción iniciada por Christos Tzolis.

Cuando mejor jugaba Brujas, apareció el 1-0: Jan Oblak asistió desde su arco y Sorloth definió tras ganarle a Brandon Mechele. La igualdad llegó antes del descanso mediante Joel Ordóñez, de cabeza.

En el complemento, Atlético recuperó la ventaja con un remate de Johnny Cardoso tras un rebote. Luego, una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth, quien completó su noche con un cabezazo para el 4-1 definitivo.

Así, el Atlético de Madrid avanzó a octavos, donde enfrentará a Tottenham o Liverpool.

Embed - HAT TRICK DE SORLOTH, PALIZA DEL ALETI Y PASO A LOS OCTAVOS DE FINAL | Atlético 4-1 Brujas | RESUMEN

En Italia, Inter de Milán sufrió un golpe inesperado: volvió a caer ante Bodø/Glimt y quedó eliminado con un global de 5-2.

Tras el 3-1 en la ida, el conjunto noruego amplió la ventaja gracias a los goles de Jens Petter Hauge y Håkon Evjen, luego de un error defensivo de Manuel Akanji.

El descuento de Alessandro Bastoni no alcanzó y Bodø/Glimt logró la primera victoria noruega en una serie eliminatoria del torneo.

En Inglaterra, Newcastle United confirmó su clasificación tras eliminar a Qaraba con un global de 9-3.

Los goles tempranos de Sandro Tonali y Joelinton sentenciaron la serie, pese a las respuestas de Camilo Durán y Elvin Cafarquliyev. Ahora espera rival entre Barcelona o Chelsea.

Por su parte, Bayer Leverkusen avanzó tras empatar 0-0 con Olympiacos y sostener el 2-0 conseguido en Grecia con doblete previo de Patrik Schick.

El conjunto alemán dominó las acciones y aguardará en octavos por Bayern Múnich o Arsenal.

