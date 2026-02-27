viernes 27 de febrero 2026

Disputa procesal

Chiqui Tapia pidió anular su indagatoria en la causa por presunta evasión fiscal

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino sostuvo que su citación como sospechoso vulnera el debido proceso y reclamó que se espere la definición de la Cámara antes de avanzar con la declaración prevista para el 5 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un escrito ante el juzgado en lo penal económico para solicitar la nulidad de su citación a declaración indagatoria como sospechoso de evasión fiscal, prevista para el 5 de marzo.

La convocatoria fue dispuesta por el juez Diego Amarante en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama a la AFA el pago de $19.353.546.843,85 en concepto de aportes patronales e impuestos que, según la acusación, habrían sido retenidos pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Además de Tapia, fueron citados el tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. En su presentación, el titular de la AFA, patrocinado por el abogado Lucio Simonetti, sostuvo que avanzar con la indagatoria “vulnera gravemente las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.

La defensa argumentó que todavía está pendiente de resolución un recurso ante la Cámara en lo Penal Económico (Sala A), que debe definir si corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito. En ese sentido, planteó una “excepción de falta de acción por atipicidad manifiesta”, al considerar que los hechos investigados no constituyen delito, pedido que fue rechazado en primera instancia y apelado.

Según el escrito, tomar declaración indagatoria antes de que la Cámara se pronuncie podría derivar en la nulidad de todo lo actuado si el tribunal revoca la decisión del juez. También cuestionó que la indagatoria haya sido impulsada por la querella —ARCA— y no por el fiscal, lo que, a criterio de la defensa, alteraría el equilibrio procesal previsto en el Código Procesal Penal.

En paralelo, Tapia y los demás dirigentes apelaron la prohibición de salida del país dictada por el magistrado, medida que también deberá resolver la Cámara. No obstante, el juez ya autorizó al presidente de la AFA a viajar a Brasil y Colombia tras el pago de una caución de 5 millones de pesos.

Por su parte, Amarante concedió la postergación de la indagatoria de Toviggino para el 13 de marzo, luego de que designara a un nuevo abogado defensor. En cambio, rechazó su pedido de declarar por videoconferencia y ratificó que deberá presentarse de manera presencial en los tribunales de Retiro.

En medio de la disputa judicial, la AFA resolvió convocar a un paro del fútbol en las fechas que coincidían con la citación original del 5 y 6 de marzo.

Fuente: La Nación

