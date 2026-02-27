Adorni recordó los dos años de la exclusión del lenguaje inclusivo en la Administración pública

El jefe de Gabinete Manuel Adorni publicó un tuit en su cuenta de X para recordar que se cumplen dos años desde que el lenguaje inclusivo se excluyó de la Administración Pública Nacional.
El jefe de Gabinete publicó un video con imágenes de archivo donde se puede ver al expresidente Alberto Fernández pronunciar palabras como “todes” y “argentines”.
“Hace exactamente dos años el “lenguaje inclusivo” dejaba de ser parte de la Administración Pública Nacional. Fin”, escribió Adorni en el posteo junto a un video en el que se puede ver a ex funcionarios como el expresidente Alberto Fernández y la exministra de Salud Carla Vizzotti pronunciar palabras como “argentines” y “todes”.