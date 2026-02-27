viernes 27 de febrero 2026

Tenía 61 años

Murió Darío Lopérfido, exfuncionario del ámbito de la cultura nacional

A lo largo de su carrera política se desempeñó como ministro de Cultura porteño, secretario de Cultura de La Nación y director artístico del Teatro Colón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió Darío Lopérfido.

Murió Darío Lopérfido.

Este viernes, a los 61 años murió Darío Lopérfido, exfuncionario del ámbito de la Cultura nacional. El fallecimineto ocurrió en Madrid, ciudad en la que el político argentino vivía desde hacía varios años. Padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Nacido en 1963, no completó el secundario. Se inició laboralmente como cadete en una agencia de publicidad y luego trabajó en revistas culturales y en la emisora FM Rock & Pop. En 1992, con 28 años, fue designado director del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.

Durante su gestión como secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires impulsó la creación de dos festivales que se consolidaron en la agenda cultural porteña: el Festival Internacional de Buenos Aires (1997) y el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), creado en 1999.

En febrero de 2015 asumió como director general y artístico del Teatro Colón. Ese mismo año, en diciembre, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lo nombró ministro de Cultura de la Ciudad. En julio de 2016 dejó el ministerio tras sus declaraciones públicas en las que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos de la última dictadura. En febrero de 2017 dejó también la dirección artística del Teatro Colón.

Posteriormente fue designado por el entonces presidente Mauricio Macri como representante especial para la promoción de la cultura argentina en Berlín. En 2018 dejó la función pública y debutó como régisseur con la ópera Lulú, de Alban Berg, en el Teatro Avenida.

image

En los últimos años se radicó en Europa y dirigió la Cátedra Vargas Llosa, iniciativa literaria internacional vinculada al escritor peruano Mario Vargas Llosa. En ese marco organizó actividades y participó en la realización del ciclo de entrevistas “El hombre rebelde”, grabado en Madrid, con referentes culturales y políticos.

En abril de 2024 murió Mario Vargas Llosa. Un mes después se hizo público el diagnóstico de ELA de Lopérfido. La enfermedad le provocó un deterioro progresivo de la movilidad y la voz. Continuó escribiendo columnas hasta los últimos meses. En diciembre de 2025 publicó en la revista Seúl el artículo “Tener ELA es una mierda”, donde describió el avance de la enfermedad.

En el texto, Lopérfido defendió la eutanasia como una decisión autónoma: “La muerte más civilizada es la que uno decide en pleno uso de sus facultades”.

En ese sentido, cuestionó que la medicina extienda la vida sin considerar la calidad del tramo final: “El promedio es alto y debo conservarlo”.

El exfuncionario, quien fue pareja de Espemeralda Mitre hasta 2019 y un año después tuvo a su único hijo, Theo, junto a Vinnie Blache Spencer, expresó que lo más difícil es asumirse como “un padre limitado”. “Escribir me calma porque pienso que cuando crezca y yo esté muerto, él podrá leerme”, reflexionó en aquella publicación de diciembre del año pasado, dos meses antes de fallecer.

* Con información de Infobae

