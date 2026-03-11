miércoles 11 de marzo 2026

Para el New York Times, Trump "no tiene ni idea" de cómo terminar la guerra con Irán

Tras una semana de ofensiva, surge el temor de que la eliminación del régimen —profundamente arraigado en la sociedad— no traiga la democracia, sino un "desorden a escala épica" que deje al país ingobernable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A más de una semana del inicio de la ofensiva lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra el régimen de Teherán, surge una interrogante crítica que define el actual escenario geopolítico: "¿Y si lo necesario es imposible?". Según el New York times, si bien la eliminación del régimen islámico mejoraría las perspectivas de Medio Oriente, el costo de intentarlo mediante una campaña de bombardeos incesantes podría ser un "desorden a escala épica".

image

El texto, titulado “Trump no tiene ni idea de cómo terminar la guerra con Irán”, advierte que el régimen iraní no es una estructura superficial, sino que está "firmemente adherido" y profundamente arraigado en cada estrato de la sociedad, desde las alcaldías y escuelas hasta el sistema bancario y los paramilitares. Esta red de control hace que su eliminación abrupta amenace con sumir en el caos a una masa continental de 90 millones de personas.

Críticas a la falta de objetivos

Uno de los puntos más severos de la crónica, firmada por Thomas Friedman, es la aparente falta de una hoja de ruta por parte de los líderes de la coalición. El autor sostiene que "Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin ningún objetivo claro en mente".

  • Sobre Netanyahu: Se sugiere que el líder israelí podría estar interesado en una "fricción militar permanente" que le permita mantenerse en el poder y evadir sus problemas judiciales, sin importar el precio para su país.
  • Sobre Trump: El artículo lo describe como un comandante que "va inventando cosas sobre la marcha", mostrando posturas contradictorias que van desde la exigencia de una "rendición incondicional" hasta la apertura a negociaciones en cuestión de días.

La estrategia de "la mañana después"

Ante este panorama, el autor propone que, tras haber degradado significativamente las capacidades nucleares y militares de Irán, lo más sensato es hacer una pausa. La tesis principal es que el cambio real no vendrá de los escombros, sino de las fracturas internas del propio régimen. "Este régimen se romperá solo desde arriba", afirma el texto, argumentando que un alto al fuego permitiría que surja un "debate explosivo y luchas internas" entre los reformistas y la línea dura de Teherán, quienes deberán rendir cuentas por el desastre económico y militar provocado.

El riesgo de un desastre humanitario

La nota también recoge testimonios que subrayan el temor de la población civil. Peyman, un empresario de Teherán, advirtió a The Times sobre la destrucción de las instituciones: "Si vamos a vivir en Irán en el futuro, sin importar el gobierno que tengamos, seguiremos necesitando instituciones". La destrucción de infraestructuras críticas, como las plantas desalinizadoras, amenaza con convertir a Irán en un desastre medioambiental donde "nadie podrá vivir".

Finalmente, Friedman advierte que, aunque el régimen de Irán es una "desgracia" y una "amenaza" para el orden mundial, bombardearlo hasta la ingobernabilidad sería un error histórico. El verdadero éxito de la estrategia de Trump y Netanyahu debería ser iniciar un proceso de cambio interno, y no devastar al país hasta que se vuelva "ingobernable para cualquiera".

