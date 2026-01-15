Obras, pavimento y orden urbano: la hoja de ruta de Laciar para la Ciudad

En el marco de un nuevo aniversario del Terremoto que marcó un antes y un después en la historia de San Juan, la intendente de la Ciudad, Susana Laciar, brindó una conferencia de prensa en la que combinó memoria y gestión. Con un mensaje de fuerte tono institucional, sostuvo que “el mejor homenaje es el trabajo cotidiano”, y destacó el avance de obras, servicios y políticas orientadas a mejorar la convivencia urbana en la Capital.

Durante su exposición, la jefa comunal remarcó que en los primeros 15 días de 2026 ya se pusieron en marcha 6 de las 12 obras elegidas por los vecinos en el presupuesto participativo y anunciadas en diciembre pasado, con intervenciones distribuidas en todos los distritos del departamento.

En el Distrito Centro, la construcción de 50 rampas de accesibilidad en 17 intersecciones registra un avance del 60%. En paralelo, el paso a nivel de calle España y Santa Fe y la reparación de veredas en 25 de Mayo y Rawson se encuentran en la etapa final de elaboración de pliegos para el cotejo de precios.

En Desamparados, comenzaron los trabajos de pozos blancos en el barrio Carolina II, mientras que las rampas de accesibilidad del barrio SMATA ya alcanzan un 75% de ejecución. Además, la construcción de veredas sobre calle Segundino Navarro, entre Miranda y General Paz, presenta un avance del 25%.

En el distrito Trinidad, el Municipio informó un 80% de avance en la mejora de veredas, cordones e iluminación en calle Mendoza y Fray Mamerto Esquiú, y un 75% en la obra de veredas y forestación sobre Pedro de Valdivia, entre Rioja y Lavalle. A esto se suma el anuncio del próximo inicio de tareas de señalización, semaforización y ordenamiento vial en calles Güemes, Rawson, Pueyrredón y Remedios Escalada.

En Concepción, avanzan las obras de colocación de refugios para paradas de colectivos en calles Necochea y Tomás Edison, junto con mejoras en su entorno urbano. Además, se encuentran en preparación los pliegos para la construcción de una sede policial en Villa América y el diseño de cartelería identificatoria para el Barrio Consorcio San Martín, donde también se proyecta una futura dependencia policial.

Laciar anunció también el inicio de los trabajos en el boulevard de avenida Córdoba, desde Rawson hasta Salta, que incluyen la remoción de empedrado, colocación de cisternas, riego por goteo y forestación integral. En los próximos días comenzará el cierre de las plazas Salvador María del Carril, en Desamparados, y Gertrudis Funes, para su remodelación integral.

En materia vial, la intendente destacó la finalización de 265.000 metros cuadrados en la primera etapa del plan de pavimentación y repavimentación, con obras en calles Urquiza, Brasil, General Acha y Entre Ríos, esta última luego del recambio de cañerías realizado por OSSE. Según adelantó, próximamente se iniciarán trabajos en 9 de Julio, entre Las Heras y Urquiza, y en calle España, entre Maipú y Libertador.

En paralelo, continúan las obras de remodelación de la Plaza Antonino Aberastain, con trabajos artesanales en pisos, riego por goteo, iluminación y acequias empedradas. También se encuentran en su etapa final las tareas de puesta en valor de la Plaza Colón, en el Loteo Colón, y se ejecutan obras complementarias como la construcción de banquinas en Sargento Cabral y cordón zapata con banquina en calle Paula.

“Con todas estas obras estamos dando respuesta a demandas históricas en distintos puntos de nuestra Ciudad Capital”, afirmó Laciar.

En cuanto a los servicios municipales, la intendente aseguró que la recolección de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento del arbolado y de los espacios verdes, la desinsectación y desratización, así como las áreas de Tránsito y Atención al Vecino, funcionan con normalidad, con refuerzos previstos ante contingencias climáticas.

Uno de los ejes destacados fue el abordaje del orden y la convivencia urbana. Laciar mencionó intervenciones integrales ante situaciones complejas surgidas de denuncias vecinales, como la ocupación del Skate Park y una vivienda abandonada sobre avenida Rawson. En este último caso, explicó que la situación fue judicializada tras un trabajo conjunto entre áreas municipales, la Secretaría de Seguridad provincial y la Policía de San Juan, con el objetivo de restablecer el uso seguro de los espacios públicos.

Por último, informó que las Colonias de Verano se desarrollan con normalidad en el Club Colón, con propuestas deportivas, recreativas y de salud para niños, personas con discapacidad y adultos mayores. También continúan los talleres culturales de verano en la Estación San Martín y en uniones vecinales, junto a la oferta formativa del Punto Digital del MHU, con capacitaciones en turismo, diseño, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y marketing digital.

En el cierre, la intendente agradeció el acompañamiento de los vecinos y el compromiso de los trabajadores municipales, y anunció la puesta en funciones de Juan Sanso como nuevo Secretario de Gobierno. Al mismo tiempo, reconoció la labor de Leandro Fernández y explicó que los cambios responden a un proceso de fortalecimiento de la gestión y al mandato recibido por parte de los ciudadanos de la Capital.

FUENTE: Prensa Ciudad de San Juan