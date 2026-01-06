Tensión a metros del Parque de Mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona

Un importante despliegue policial y de emergencias se registró durante la tarde de este martes a metros del Parque de Mayo , tras un violento choque que generó momentos de tensión entre peatones y automovilistas.

Según confirmaron fuentes oficiales a este diario, el hecho ocurrió sobre calle San Luis, entre España y Las Heras, frente a La Glorieta. Allí, por motivos que aún se investigan, colisionaron un automóvil Toyota Etios de color bordó y un utilitario Peugeot Partner blanco.

La situación se tornó crítica cuando se advirtió que una persona permanecía en el interior del Toyota y, aparentemente, había quedado atrapada tras el impacto. Ante este escenario, se montó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de efectivos policiales, personal de Bomberos y profesionales de emergencias médicas.

Luego de varios minutos de trabajo, lograron retirar a la persona del vehículo, generando gran expectativa entre quienes se encontraban en la zona. Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica, aunque hasta el momento no trascendió su estado de salud.

Las causas del siniestro vial son materia de investigación.