martes 6 de enero 2026

Capital

Tensión a metros del Parque de Mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona

Un choque entre dos vehículos en calle San Luis, frente a La Glorieta, generó un amplio operativo policial y de emergencias durante la tarde de este martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un importante despliegue policial y de emergencias se registró durante la tarde de este martes a metros del Parque de Mayo, tras un violento choque que generó momentos de tensión entre peatones y automovilistas.

Una familia fue sorprendida por tres ratas en el Parque de Mayo.
Video

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas
Dos ferias de emprendedores se realizarán en San Juan para elegir los regalos de los Reyes Magos.
En San Juan

Dos ferias con regalos originales y a precios accesibles, para que elijan los Reyes Magos

Según confirmaron fuentes oficiales a este diario, el hecho ocurrió sobre calle San Luis, entre España y Las Heras, frente a La Glorieta. Allí, por motivos que aún se investigan, colisionaron un automóvil Toyota Etios de color bordó y un utilitario Peugeot Partner blanco.

La situación se tornó crítica cuando se advirtió que una persona permanecía en el interior del Toyota y, aparentemente, había quedado atrapada tras el impacto. Ante este escenario, se montó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de efectivos policiales, personal de Bomberos y profesionales de emergencias médicas.

Luego de varios minutos de trabajo, lograron retirar a la persona del vehículo, generando gran expectativa entre quienes se encontraban en la zona. Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica, aunque hasta el momento no trascendió su estado de salud.

Las causas del siniestro vial son materia de investigación.

Gentileza: Albardon Noticias.
Atención

Vuelco y susto en Albardón: dos heridos en un aparatoso siniestro en Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan

Imagen ilustrativa
