martes 3 de marzo 2026

Deceso

Dolor por el fallecimiento del reconocido músico sanjuanino Ricardo 'Chicato' Sánchez

Al final de la semana pasada sufrió un infarto y en la jornada del lunes se terminó consumando su fallecimiento. Tristeza en el ambiente cultural de la Provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cultura y en especial el ambiente musical sanjuanino se enlutó en la tarde del lunes al conocerse la noticia del fallecimiento de Ricardo 'Chicato' Sánchez, un eximio multiinstrumentista, del cual muchos destacaban su sensibilidad con la flauta traversa.

El Chicato, apodo que lo acompañó durante toda su carrera debido al grosos de sus lentes, formó parte de numerosas bandas y grupos, entre ellas País de Arena y Nube Viajera, además acompañó en diferentes pasajes de su vida artística a Claudia Pirán, Susana Castro y Aire Flamenco, entre otros.

La emblemática 'Luna en Trinidad' es un claro ejemplo de la versatilidad y originalidad que marcaron el camino de este compositor sanjuanino, el cual desde ayer deja un enorme vació entre sus familiares, amigos y todos aquellos que tuvieron la posibilidad de disfrutar de su amabilidad, simpatía y talento musical.

Embed - luna en Trinidad

