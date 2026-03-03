martes 3 de marzo 2026

Importante

Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible

La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 comenzó en toda la provincia, luego del envío de las dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó la vacunación contra la gripe en San Juan.

Comenzó la vacunación contra la gripe en San Juan.

Este martes, tras el envío de las dosis desde Nación, el Ministerio de Salud de la provincia dio inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de vacunas en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil de la provincia y en el Vacunatorio Provincial.

Según explicaron desde la cartera, "esta estrategia sanitaria tiene como objetivo fortalecer la prevención frente al virus de la influenza, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación oportuna constituye una herramienta clave para proteger la salud de toda la población".

Grupos priorizados para la vacunación

  • Lactantes de 6 a 24 meses

  • Personas mayores de 65 años

  • Embarazadas

  • Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)

  • Personal de salud

  • Fuerzas de seguridad

  • Personas de 2 a 64 años con comorbilidades

Requisitos para la vacunación

  • DNI
  • Carnet de vacunación
  • Indicación médica para personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez

Para finalizar, desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de asistir a los vacunatorios según corresponda y completar la vacunación en tiempo y forma, contribuyendo al cuidado y bienestar de toda la comunidad.

