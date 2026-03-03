Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible

Este martes, tras el envío de las dosis desde Nación, el Ministerio de Salud de la provincia dio inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de vacunas en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil de la provincia y en el Vacunatorio Provincial.
Según explicaron desde la cartera, "esta estrategia sanitaria tiene como objetivo fortalecer la prevención frente al virus de la influenza, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación oportuna constituye una herramienta clave para proteger la salud de toda la población".
Grupos priorizados para la vacunación
-
Lactantes de 6 a 24 meses
-
Personas mayores de 65 años
-
Embarazadas
-
Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)
-
Personal de salud
-
Fuerzas de seguridad
-
Personas de 2 a 64 años con comorbilidades
Requisitos para la vacunación
- DNI
- Carnet de vacunación
- Indicación médica para personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez
Para finalizar, desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de asistir a los vacunatorios según corresponda y completar la vacunación en tiempo y forma, contribuyendo al cuidado y bienestar de toda la comunidad.