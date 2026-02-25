miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

La noticia sobre la muerte del empresario, quien había estado internado, fue conocido a primera hora de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Falleció Gustavo Monti.

Falleció Gustavo Monti.

Este miércoles a primera hora de la mañana se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Gustavo Monti, tras padecer una enfermedad que había complicado su salud, por lo que había pasado los últimos días internado.

Lee además
Osvaldo Benmuyal comentando sobre el caso de Monti, junto a Marita Oliva y Leonardo Domínguez.
Revuelo

"Es por tratarlo de primo": la irónica reacción de Benmuyal ante la nueva demanda de Gustavo Monti
un soldado de la gestion de unac apoyo la reforma a la ley de glaciares en la reunion clave del pj
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Su nombre trascendió en varias oportunidades en los últimos meses, debido a que Monti era investigado por la causa del Acueducto Gran Tulum, cuya calidad se encuentra bajo sospecha.

De hecho, el 9 de diciembre del año pasado, el abogado y dirigente del GEN, Marcelo Arancibia, realizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por presuntas irregularidades en la millonaria obra hídrica.

La causa se enfoca en investigar la posible comisión de múltiples delitos contra la administración pública, apuntando a hechos cometidos por funcionarios durante las gestiones 2015/2019 y 2019/2023. Entre los delitos que se buscan configurar se encuentran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias, y defraudación al Estado.

El foco está puesto en el proceso de licitación para la provisión de tuberías, adjudicado a la empresa Krah América Latina S.A.. Diversas pruebas vincularon a esa firma con Monti, propietario de PVC San Juan SRL.

Por otra parte, también durante 2025, Monti había sido protagonista de la escena pública por la demanda que realizó contra los periodistas Antonio Canales y Osvaldo Benmuyal, tras considerar dañada su imagen con declaraciones sobre su persona. Perdió en ambos casos y ambos acusados fueron sobreseídos.

Temas
Seguí leyendo

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

Empleadas domésticas: se definió un aumento de 3% en dos tramos y bonos de hasta 20.000 pesos

Apertura de sesiones: Después del discurso de Milei, asado en Olivos

Asumió la nueva secretaria de Cultura de San Juan

San Luis: Empresa de capitales británicos cerró y echó a todos sus trabajadores

Senado: se conformó el interbloque "Impulso País" con cinco aliados del Gobierno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuantos millones le costarian a san juan los 5 cargos que pretende crear la corte de justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Te Puede Interesar

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista