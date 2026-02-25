Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

Este miércoles a primera hora de la mañana se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Gustavo Monti, tras padecer una enfermedad que había complicado su salud, por lo que había pasado los últimos días internado.

Su nombre trascendió en varias oportunidades en los últimos meses, debido a que Monti era investigado por la causa del Acueducto Gran Tulum, cuya calidad se encuentra bajo sospecha.

De hecho, el 9 de diciembre del año pasado, el abogado y dirigente del GEN, Marcelo Arancibia, realizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por presuntas irregularidades en la millonaria obra hídrica.

La causa se enfoca en investigar la posible comisión de múltiples delitos contra la administración pública, apuntando a hechos cometidos por funcionarios durante las gestiones 2015/2019 y 2019/2023. Entre los delitos que se buscan configurar se encuentran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias, y defraudación al Estado.

El foco está puesto en el proceso de licitación para la provisión de tuberías, adjudicado a la empresa Krah América Latina S.A.. Diversas pruebas vincularon a esa firma con Monti, propietario de PVC San Juan SRL.

Por otra parte, también durante 2025, Monti había sido protagonista de la escena pública por la demanda que realizó contra los periodistas Antonio Canales y Osvaldo Benmuyal, tras considerar dañada su imagen con declaraciones sobre su persona. Perdió en ambos casos y ambos acusados fueron sobreseídos.