El presidente de la Cámara de Comercio, contundente: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal"

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal”, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, al analizar el panorama económico que enfrenta el sector.

Consejo Provincial Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en una reunión clave del PJ

La declaración se dio tras la reunión del G6 con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y refleja el estado de ánimo de los principales referentes empresarios ante los desafíos del país.

La reunión entre los integrantes del G6 (Grupo de los 6) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se concretó tras varios intentos postergados por cuestiones de agenda. Según explicó Grinman, el encuentro duró casi una hora y media y permitió conversar sobre la realidad de todos los sectores que integran el grupo, en un contexto marcado por la heterogeneidad y las dificultades.

El dirigente remarcó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre que la situación económica no es sencilla para ninguna de las ramas representadas: “No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.

En el intercambio, Adorni garantizó que el modelo económico del Gobierno no va a repetir lógicas de parches sectoriales: “Lo que él nos aseguró, que el modelo que está implementando este gobierno no va también, como ha sucedido con otros gobiernos, que van a ir, que apuntan a sectores determinados. Hay un problema en un sector, va y soluciona ese problema, y después esa solución genera un problema en otro sector y vuelve a atacar. Eso es imposible hacerlo. Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza”.

Diagnóstico del sector comercio y servicios: caída del consumo y amesetamiento

Grinman defendió la posición del sector comercio y servicios en el contexto actual, admitiendo que atraviesan una etapa difícil: “No la estoy pasando bien, porque el consumo ha caído, pero también tiene sus explicaciones”. Recordó que durante 2023, con el “plan Platita”, se vivió una realidad distorsionada: “En su momento, en el año veintitrés, había anabólicos, que era el plan Platita. Entonces, todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, pero todo eso dejó remesones”.

Sobre la situación presente, rechazó la idea de un parate total y prefirió hablar de un “amesetamiento”. “Lo que hay es un amesetamiento, y veníamos con una inercia. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, afirmó Grinman.

Consultado por la cantidad de empresas afectadas, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios señaló: “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños. No hay despido de personal. Nosotros, el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”.

Distinguió la situación del comercio respecto de la industria y la construcción, más impactadas por la falta de obra pública: “En la industria pueda haber, en la construcción también, que está mucho más afectada por la falta de obra pública, pero en el sector comercio, no, nosotros lo medimos y eso no se ve”.

Políticas sectoriales, costo social y futuro: “Ese es el precio que hay que pagar”

Uno de los ejes más destacados del mensaje de Grinman fue la advertencia sobre el costo social que implica la recuperación: “Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio, y ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro, yo creo que vale la pena”.

A la vez, criticó las soluciones que se aplican de manera aislada a distintos sectores y pidió apostar a reformas estructurales: “No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector”.

Importaciones, tipo de cambio y contrabando: los desafíos estructurales

En relación al comercio exterior, Grinman describió el dilema de la economía argentina: “El sector exportador siempre quiere un dólar recontra alto, y el sector importador quiere un dólar más bajo. Esa es una realidad”. Además, remarcó que la Argentina sigue siendo “el tercer país del mundo más cerrado en términos de aranceles”, y que lo que se importa hoy representa apenas “el dos por ciento o el tres por ciento del consumo”.

El dirigente también puso el foco en el peso de la carga tributaria y las limitaciones del Estado para reducir el gasto público: “Todavía hay una carga tributaria muy alta en la Argentina, que eso no es fácil bajar, porque el Gobierno tiene límites para bajar el gasto público. El ochenta por ciento del gasto público son cuestiones sociales, jubilados, seguridad, salud, educación, que eso ya no se puede tocar más”.

Sobre las proyecciones de crecimiento, Grinman se mostró optimista: “La proyección para este año, algunos hablan del cuatro por ciento. Nosotros somos un poco más optimistas, pensamos que en el año veintiséis la economía en la Argentina puede estar arriba del cinco por ciento de crecimiento”.

Finalmente, abordó el problema del contrabando, en especial en el mercado de celulares: “Uno de cada tres celulares que se venden en la Argentina son de contrabando. Es una frontera tremenda la que tiene la Argentina, y las posibilidades de combatir eso también son bastante limitadas. Pero esa es una realidad que influye, que afecta, que el Gobierno lo sabe y tiene que tomar las medidas de consecuencia”.