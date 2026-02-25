Asume Daniel Olivares Yapur la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan: cómo será el acto

En un acto ultraprotocolar que reunirá a las máximas autoridades provinciales, Daniel Olivares Yapur asumirá como nuevo presidente de la Corte de Justicia de San Juan. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a las 10.30 horas en el Salón Sirio Libanés.

La actividad contará con invitaciones formales dirigidas al gobernador Marcelo Orrego, al vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, autoridades del Poder Ejecutivo provincial y miembros del máximo tribunal.

También estarán presentes los ministros de la Corte, Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Marcelo Lima, además de autoridades del Poder Judicial de San Juan.

Durante la ceremonia, brindará un discurso la presidenta saliente, Adriana García Nieto, quien hará el tradicional balance de gestión. Luego será el turno del presidente entrante, Daniel Olivares Yapur, que dirigirá su mensaje institucional tras asumir formalmente la conducción del máximo tribunal.

Cabe recordar que la Corte de Justicia de San Juan renueva su presidencia cada 1 de marzo, en el marco del sistema de rotación interna establecido en la Constitución Provincial.