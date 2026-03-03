martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bomberos

El viento Sur tiró un pino gigante en Santa Lucía y dejó cables dañados

El ejemplar de 30 metros bloqueó completamente la calzada en el barrio Difunta Correa. Bomberos trabajaron durante varios minutos para liberar la calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

El fuerte viento Sur volvió a hacerse sentir en San Juan y dejó una escena impactante en Santa Lucía. Un enorme pino de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó en plena calzada y bloqueó por completo el tránsito en el barrio Difunta Correa.

Lee además
Emiten alerta meteorológica amarilla en distintas zonas de San Juan por viento y tormentas.
Pronóstico

San Juan bajo alerta: viento, tormentas y descenso de la temperatura
Vuelta a San Juan femenina
Segunda edición

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en calle Huarpe, al este de Talacasto, cuando un vecino alertó sobre la caída del ejemplar. De inmediato, el móvil 2 de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía se dirigió al lugar para intervenir en la emergencia.

Al arribar, el personal constató que el árbol de gran porte yacía atravesado sobre la calle, impidiendo el paso vehicular y generando preocupación entre los vecinos de la zona.

image
Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Luc&iacute;a.

Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Los bomberos trabajaron intensamente para seccionar el tronco y retirar las ramas, realizando varias maniobras hasta lograr liberar la calzada. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Sin embargo, el impacto del árbol provocó daños en cables de electricidad y de internet, lo que obligó a coordinar tareas con personal municipal para restablecer la normal circulación y evaluar el estado del tendido afectado.

image
Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Luc&iacute;a.

Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Doble alerta meteorológica en San Juan

El episodio se da en el marco de un doble alerta amarillo emitido por la Dirección de Protección Civil de San Juan por tormentas fuertes y viento intenso.

El aviso rige entre la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 de marzo y alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas podrían generar complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales, por lo que recomendaron circular con precaución y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables.

Temas
Seguí leyendo

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

Cayó "Bedetino" tras ser acusado de robar en un local de encomiendas en Santa Lucía

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Ya colocan la vacuna gratuita contra la gripe en San Juan: quiénes deben recibirla y dónde está disponible

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
upd masivo en san juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Te Puede Interesar

Los choferes de colectivos de San Juan piden a las empresas que se reestablezca el horario normal de los recorridos y se deje de circular con horario de verano, tras el inicio de clases.
Reclamo

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de amigo de Paolo Rocca

Tren vacío rumbo a estación Albardón. Esos vagones van vacíos para ser cargados con piedra caliza.
Visión oficial

Del terraplén al riel: qué falta para que el tren de cargas vuelva a San Juan

Cuáles son los transportes escolares autorizados en San Juan.
Atención papás y mamás

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Miodowsky sumó movilidades para la Policía Comunal y develó qué hará en el Barrio Aramburu
Rivadavia

Miodowsky sumó movilidades para la Policía Comunal y develó qué hará en el Barrio Aramburu