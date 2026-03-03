El viento Sur tiró un pino gigante en Santa Lucía y dejó cables dañados

El fuerte viento Sur volvió a hacerse sentir en San Juan y dejó una escena impactante en Santa Lucía . Un enorme pino de aproximadamente 30 metros de altura se desplomó en plena calzada y bloqueó por completo el tránsito en el barrio Difunta Correa.

Segunda edición Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en calle Huarpe, al este de Talacasto, cuando un vecino alertó sobre la caída del ejemplar. De inmediato, el móvil 2 de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía se dirigió al lugar para intervenir en la emergencia.

Al arribar, el personal constató que el árbol de gran porte yacía atravesado sobre la calle, impidiendo el paso vehicular y generando preocupación entre los vecinos de la zona.

image Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Los bomberos trabajaron intensamente para seccionar el tronco y retirar las ramas, realizando varias maniobras hasta lograr liberar la calzada. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Sin embargo, el impacto del árbol provocó daños en cables de electricidad y de internet, lo que obligó a coordinar tareas con personal municipal para restablecer la normal circulación y evaluar el estado del tendido afectado.

image Foto: Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Doble alerta meteorológica en San Juan

El episodio se da en el marco de un doble alerta amarillo emitido por la Dirección de Protección Civil de San Juan por tormentas fuertes y viento intenso.

El aviso rige entre la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 de marzo y alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas podrían generar complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales, por lo que recomendaron circular con precaución y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables.