viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

Encerró a su novia, e incendió la casa: ¡La salvaron los vecinos!

El brutal intento de femicidio ocurrió en la capital de una provincia argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 38 años fue detenido en La Plata, acusado de haber querido matar a su pareja incendiando la casa en la que vivía.

Lee además
En este barrio se produjo el crimen de Lucía Elizabeth Rubio.
Gran Buenos Aires

Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo
fentanilo contaminado: diputados busca activar una comision investigadora
Salud pública

Fentanilo contaminado: Diputados busca activar una comisión investigadora

Los investigadores creen que golpeó a la mujer, la roció con nafta y la dejó encerrada mientras prendía el fuego.

La víctima, de 50 años, sufrió el ataque el domingo 10 de agosto a la tarde, pero logró escapar milagrosamente gracias a la ayuda de los vecinos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la localidad de Arturo Seguí, La Plata.

Según declaró la mujer ante la Justicia, el agresor, identificado como José Daniel Gaona, comenzó a discutir con ella y la pelea se tornó violenta.

“Él la agarró del cuello, la tiró al piso y le pegó”, detalló María Eugenia Di Lorenzo, la fiscal a cargo de la causa.

Después de agredirla, Gaona agarró un bidón con nafta, la roció y tiró el resto al piso. Luego, utilizó un colchón (también mojado con combustible) para obstruir la puerta de entrada de la casa, un espacio pequeño de un solo ambiente y un baño.

Su intención era dejarla encerrada en la casa para quemarla viva, según declaró la víctima ante la fiscal.

image

“Tomá, por hija de put...”, le dijo el agresor, en base al testimonio de la mujer.

En pocos segundos, el colchón comenzó a arder y el fuego se propagó. La única ventana del lugar tenía rejas y la víctima no podía salir. Desesperada, se refugió en el baño, se mojó con agua y gritó pidiendo ayuda. Los vecinos, alertados por el humo y los pedidos de auxilio, lograron forzar la entrada para rescatarla.

La mujer sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, quemaduras leves en el cabello y lastimaduras en la mano y la pierna. “Ella estaba lesionada, o sea que previo a lo que pasó del incendio, había sido golpeada, tenía lesiones como que la habían tirado al piso”, precisó Di Lorenzo a este medio.

El acusado fue detenido y se encuentra imputado por “homicidio en grado de tentativa en el marco de violencia de género”, es decir, tentativa de femicidio.

image

Además, la fiscal aseguró que durante los primeros días de investigación se confirmó que la víctima ya había denunciado al menos dos veces al agresor por violencia de género.

Sin embargo, al ser interrogado, Gaona intentó desligarse de los hechos. “Él prestó declaración y dijo que habían tenido una discusión y que la que prendió fuego la casa fue ella”, reveló la fiscal Di Lorenzo.

La investigación continúa y en los próximos días se tomarán testimonios clave. “Vamos a tomar la declaración a los vecinos que la ayudaron a salir y a cualquier otro testigo que vaya sumándose”, cerró.

Temas
Seguí leyendo

El "Señor del tabaco" deberá pagar más de 1.000 millones de dólares

La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio en la causa por violencia de género

Utilizaba Roblox para captar chicos y les cambiaba fotos íntimas por monedas para el videojuego

El significado de encender un sahumerio de rosas los días jueves

Un youtuber argentino, muy complicado en la estafa Libra

Otro hito científico del Garrahan: separaron a dos siamesas santafesinas

La estremecedora carta que dejó el hombre que mató a sus hijos en Misiones

El Gobierno nacional dejará de hacer controles de calidad sobre juguetes, anteojos de sol y otros productos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el senor del tabaco debera pagar mas de 1.000 millones de dolares
Impuestos

El "Señor del tabaco" deberá pagar más de 1.000 millones de dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Te Puede Interesar

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Por Elizabeth Pérez
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Nublado y fresco: San Juan vivirá un viernes templado sin lluvias

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos
Tensión

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre
Reunión

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre