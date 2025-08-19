Tras la paritaria acordada, cuánto cobrarán los bancarios en septiembre

El sector bancario alcanzó en julio un nuevo acuerdo salarial que impactará en los sueldos de septiembre. La actualización fijó un salario básico de $1.807.619,92 y sumó un monto adicional en concepto de participación en las ganancias (ROE) de $65.317,36. De esa forma, el total bruto que recibirán los trabajadores de la actividad será de $1.872.937,28.

La cifra se desprende de la información difundida por los gremios y reflejada en los medios especializados. Con la paritaria vigente, los empleados de entidades financieras consolidaron un piso de remuneraciones que responde a la dinámica inflacionaria y a las negociaciones colectivas de la primera parte de 2025.

Detalle del salario

El monto de $1.807.619,92 corresponde al básico que integrará la liquidación de septiembre. A este número se le agregará el concepto de ROE, que se estableció en $65.317,36. El resultado final es un ingreso mensual de $1.872.937,28, siempre antes de los descuentos de ley y sin considerar adicionales particulares que puedan percibir ciertos puestos o escalafones dentro de las entidades.

Los valores se aplicarán de manera uniforme a todo el personal bancario comprendido en el convenio colectivo de la actividad. En este esquema, el salario básico no discrimina por tipo de entidad, ya sean bancos públicos o privados, y constituye el piso desde el cual se calculan otras compensaciones.

Evolución reciente

En los meses previos, los bancarios registraron diferentes instancias de negociación que modificaron los números mes a mes. En agosto, la remuneración básica se ubicó en torno a los $1,842 millones, de acuerdo con fuentes sectoriales, con una cifra de ROE menor a la de los meses anteriores. El ajuste de julio fue el que definió el monto que finalmente se cobrará en septiembre.

El gremio negoció incrementos que acompañaron el ritmo de la inflación y que ajustaron periódicamente las escalas. Así se llegó al número de $1.807.619,92 para el salario básico y al adicional de $65.317,36 por participación en las ganancias.

Participación en las ganancias

El concepto de ROE representa un diferencial que se calcula de manera mensual y que varía en función de los resultados del sector. Para septiembre, ese adicional fue de $65.317,36. El monto se sumó directamente al salario básico y configuró el total bruto de $1.872.937,28.

Se trata de un ítem que aparece en cada liquidación de haberes y que refuerza el ingreso mensual. La participación en las ganancias mantiene un carácter general y se aplica a todos los trabajadores incluidos en la paritaria.

Impacto de la paritaria

El acuerdo de julio fijó nuevas escalas que tuvieron efecto inmediato en la liquidación de agosto y que se trasladaron a septiembre. De esa forma, los empleados bancarios recibieron un sueldo con una actualización significativa, que ubicó el salario básico por encima del millón ochocientos mil pesos.

La estructura salarial se mantuvo compuesta por el básico, el ROE y los adicionales que cada entidad puede otorgar por fuera del convenio. En conjunto, la paritaria aseguró que ningún trabajador bancario perciba un sueldo inferior a $1.872.937,28 en septiembre.

Comparaciones con otros meses

En los meses anteriores, el piso salarial de los bancarios mostró variaciones menores. En junio, los montos fueron inferiores, con un básico que rondaba los $1,75 millones. El acuerdo de julio corrigió esos valores y fijó la nueva escala.

La información disponible indica que el básico de $1.807.619,92 se convirtió en el parámetro de referencia para el sector y que los ingresos brutos en septiembre serán superiores a los registrados en los meses previos.

Proceso de liquidación

Cada trabajador bancario recibirá en septiembre su recibo con la escala vigente. El sueldo incluirá:

Básico de $1.807.619,92

ROE de $65.317,36

Total bruto de $1.872.937,28

Estos valores corresponden a la base de la escala y no consideran adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o asignaciones particulares. La liquidación se realizará de acuerdo con las fechas de pago que defina cada entidad, pero siempre con los montos determinados en el acuerdo.

Datos de referencia

El número de $1.872.937,28 representa el ingreso mínimo que cobrarán los bancarios en septiembre. Este monto, traducido a términos anuales, equivale a más de $22 millones brutos al año. La cifra se obtuvo de manera oficial en el marco de las paritarias que cerraron en julio de 2025 y refleja el nivel salarial alcanzado por la actividad.

El acuerdo paritario de los bancarios se convirtió en una de las referencias para otros sectores, dado que estableció un piso alto en comparación con otras actividades. Sin embargo, lo que corresponde consignar es el monto de septiembre: $1.807.619,92 de básico, más $65.317,36 de ROE, lo que lleva el ingreso bruto a $1.872.937,28.

