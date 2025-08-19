martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sueldos mejorados

Tras la paritaria acordada, cuánto cobrarán los bancarios en septiembre

El salario mínimo de la actividad se ubicó en cifras superiores a 1,8 millones de pesos, con un adicional por participación en las ganancias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bancarios verán impactado en el sueldo de septiembre el último arreglo paritario.

Los bancarios verán impactado en el sueldo de septiembre el último arreglo paritario.

El sector bancario alcanzó en julio un nuevo acuerdo salarial que impactará en los sueldos de septiembre. La actualización fijó un salario básico de $1.807.619,92 y sumó un monto adicional en concepto de participación en las ganancias (ROE) de $65.317,36. De esa forma, el total bruto que recibirán los trabajadores de la actividad será de $1.872.937,28.

Lee además
video: asi fue el velorio tumbero del motochorro baleado por el policia al que quiso robar
En La Matanza

Video: así fue el velorio tumbero del motochorro baleado por el policía al que quiso robar
como hacer chocoflan, la receta magica e irresistible que combina bizcochulo y flan casero
Tiempo de cocinar

Cómo hacer "chocoflan", la receta mágica e irresistible que combina bizcochulo y flan casero

La cifra se desprende de la información difundida por los gremios y reflejada en los medios especializados. Con la paritaria vigente, los empleados de entidades financieras consolidaron un piso de remuneraciones que responde a la dinámica inflacionaria y a las negociaciones colectivas de la primera parte de 2025.

Detalle del salario

El monto de $1.807.619,92 corresponde al básico que integrará la liquidación de septiembre. A este número se le agregará el concepto de ROE, que se estableció en $65.317,36. El resultado final es un ingreso mensual de $1.872.937,28, siempre antes de los descuentos de ley y sin considerar adicionales particulares que puedan percibir ciertos puestos o escalafones dentro de las entidades.

Los valores se aplicarán de manera uniforme a todo el personal bancario comprendido en el convenio colectivo de la actividad. En este esquema, el salario básico no discrimina por tipo de entidad, ya sean bancos públicos o privados, y constituye el piso desde el cual se calculan otras compensaciones.

Evolución reciente

En los meses previos, los bancarios registraron diferentes instancias de negociación que modificaron los números mes a mes. En agosto, la remuneración básica se ubicó en torno a los $1,842 millones, de acuerdo con fuentes sectoriales, con una cifra de ROE menor a la de los meses anteriores. El ajuste de julio fue el que definió el monto que finalmente se cobrará en septiembre.

El gremio negoció incrementos que acompañaron el ritmo de la inflación y que ajustaron periódicamente las escalas. Así se llegó al número de $1.807.619,92 para el salario básico y al adicional de $65.317,36 por participación en las ganancias.

Participación en las ganancias

El concepto de ROE representa un diferencial que se calcula de manera mensual y que varía en función de los resultados del sector. Para septiembre, ese adicional fue de $65.317,36. El monto se sumó directamente al salario básico y configuró el total bruto de $1.872.937,28.

Se trata de un ítem que aparece en cada liquidación de haberes y que refuerza el ingreso mensual. La participación en las ganancias mantiene un carácter general y se aplica a todos los trabajadores incluidos en la paritaria.

Impacto de la paritaria

El acuerdo de julio fijó nuevas escalas que tuvieron efecto inmediato en la liquidación de agosto y que se trasladaron a septiembre. De esa forma, los empleados bancarios recibieron un sueldo con una actualización significativa, que ubicó el salario básico por encima del millón ochocientos mil pesos.

La estructura salarial se mantuvo compuesta por el básico, el ROE y los adicionales que cada entidad puede otorgar por fuera del convenio. En conjunto, la paritaria aseguró que ningún trabajador bancario perciba un sueldo inferior a $1.872.937,28 en septiembre.

Comparaciones con otros meses

En los meses anteriores, el piso salarial de los bancarios mostró variaciones menores. En junio, los montos fueron inferiores, con un básico que rondaba los $1,75 millones. El acuerdo de julio corrigió esos valores y fijó la nueva escala.

La información disponible indica que el básico de $1.807.619,92 se convirtió en el parámetro de referencia para el sector y que los ingresos brutos en septiembre serán superiores a los registrados en los meses previos.

Proceso de liquidación

Cada trabajador bancario recibirá en septiembre su recibo con la escala vigente. El sueldo incluirá:

  • Básico de $1.807.619,92
  • ROE de $65.317,36
  • Total bruto de $1.872.937,28

Estos valores corresponden a la base de la escala y no consideran adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o asignaciones particulares. La liquidación se realizará de acuerdo con las fechas de pago que defina cada entidad, pero siempre con los montos determinados en el acuerdo.

Datos de referencia

El número de $1.872.937,28 representa el ingreso mínimo que cobrarán los bancarios en septiembre. Este monto, traducido a términos anuales, equivale a más de $22 millones brutos al año. La cifra se obtuvo de manera oficial en el marco de las paritarias que cerraron en julio de 2025 y refleja el nivel salarial alcanzado por la actividad.

El acuerdo paritario de los bancarios se convirtió en una de las referencias para otros sectores, dado que estableció un piso alto en comparación con otras actividades. Sin embargo, lo que corresponde consignar es el monto de septiembre: $1.807.619,92 de básico, más $65.317,36 de ROE, lo que lleva el ingreso bruto a $1.872.937,28.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Anmat advirtió sobre lote de tomate Marolio con parásitos

El INV autorizó nuevas prácticas enológicas y flexibilizó controles en la industria del vino

ANMAT prohibió la venta de un medicamento tras detectar que fue falsificado

De Virginia Gallardo a Jorge Porcel Jr.: quiénes son los famosos que se postulan en las elecciones 2025

La Libertad Avanza acordó con Frigerio y definió a sus candidatos en Entre Ríos

A diferencia de San Juan, en el país confirmaron que bajaron las ventas por el Día del Niño en comparación con 2024

Un sospechoso del caso Nora Dalmasso terminó detenido por el crimen de un hombre en Río Cuarto

Un excomisario está preso por matar a un niño y en su casa encontraron el cadáver de una joven

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como hacer chocoflan, la receta magica e irresistible que combina bizcochulo y flan casero
Tiempo de cocinar

Cómo hacer "chocoflan", la receta mágica e irresistible que combina bizcochulo y flan casero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Te Puede Interesar

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Vitaller, en una de sus visitas a TSJ. Ahora anunció su adiós a Vicuña. 
Relevos

Cambio histórico en Vicuña: se va uno de sus máximos referentes

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto
UFI ANIVI

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.
Declaraciones

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío