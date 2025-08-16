sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga profesional

La sorprendente decisión que tomó Russo con el plantel de Boca antes de medirse a Independiente Rivadavia

El entrenador xeneize está buscando distintas maneras de motivar el equipo para retornar al camino de las victorias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

Boca Juniors se jugará una parada importante en Mendoza este domingo, cuando visite a Independiente Rivadavia por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. La cita arrancará a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de público visitante. De cara a este encuentro al que consideran trascendental puertas adentro, Miguel Ángel Russo tomó una llamativa decisión: concentrará a todo el plantel.

Lee además
estudiantes vencio a la lepra mendocina, y manda en su grupo
Fútbol

Estudiantes venció a la Lepra mendocina, y manda en su grupo
La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

En busca de unir al plantel, el cuerpo técnico convocó a todos los futbolistas para el viaje a Cuyo, incluidos los que todavía no están aptos para jugar como Ander Herrera y Tomás Belmonte. El DT siente que es necesario que los jugadores den la cara ante el público en condición de visitante tal como lo hicieron en el empate ante Racing en la Bombonera, donde se mostraron algunas virtudes y fundamentalmente hubo un lavado de cara respecto a la cuestión actitudinal.

Vale recordar que el español Herrera disputó 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica y sufrió un desgarro que lo marginó del resto de esa competición. Cuando se había repuesto de esa dolencia tras el parate, se lesionó otro músculo previo al inicio del Clausura y todavía no tuvo participación en lo que va del campeonato. Por su parte, el departamento médico xeneize informó sobre el desgarro grado 3 del isquiotibial derecho de Belmonte el 7 de agosto pasado, por lo que recién retornará a las canchas el mes que viene. El Toto había sido titular en la derrota ante Huracán en Parque Patricios.

Respecto a la formación titular, Russo jugó al misterio probando a varios futbolistas. Sí contará con las altas de Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes todavía no están confirmados como iniciales. Restará saber si el DT opta por darle más contención al mediocampo para que Leandro Paredes esté acompañado por un compañero con características más defensivas, a diferencia de la igualdad ante Racing en la que fue rodeado con Malcom Braida y Alan Velasco (incluso a esto hizo referencia el campeón del mundo en una entrevista posterior al partido).

Si Russo confirma la inclusión de Figal, el once para visitar a la Lepra mendocina sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los que obviamente no viajarán con el resto de la delegación son Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes permanecen separados del grupo y entrenándose a contraturno. Ninguno de los dos volverán a tener minutos mientras Russo sea el DT de Boca. Los otros que tampoco embarcarán son Sergio Chiquito Romero (los tres arqueros serán Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García), Mateo Mendia y Camilo Rey Domenech.

El Xeneize visitará mañana a Independiente Rivadavia de Mendoza con la idea de recortar distancia con los tres primeros de la Tabla Anual, una de las dos vías disponibles para clasificarse a la Libertadores 2026. El otro camino será siendo campeón del Clausura, meta con la que en primera instancia deberá situarse en zona de ingreso a los octavos de final en la Zona A. Los de Russo cosecharon hasta ahora 3 puntos sobre 12 en juego, son uno de los cinco equipos que todavía no ganaron (junto a Independiente, Platense, Godoy Cruz y Aldosivi) y el domingo siguiente recibirá a Banfield en la Bombonera.

En el plano institucional, se supo que Boca tomó la determinación de frenar la búsqueda de un nuevo miembro para el Consejo de Fútbol del que quedó a cargo Marcelo Delgado (trabaja diariamente junto a tres delegados). El Chelo y Juan Román Riquelme iban a sondear a varios candidatos la semana pasada, pero por diversas cuestiones coyunturales se postergó este rastreo que igualmente no está descartado para el futuro.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Los Pumas debutan en el Rugby Championship con un exigente partido ante los All Blacks

La ira de Gustavo Costas tras la derrota de Racing: "Ladrón, ladrón"

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Desamparados elige nuevo presidente: Sassul y López los candidatos, y 250 socios que deberán decidir

Icardi volvió al fútbol con un gol, y festejó la China Suárez

Aldosivi y Belgrano repartieron puntos, en otro 0 a 0

Universitario busca un triunfo clave en el Top 8

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados comienza una nueva era, con martin sassul como presidente y tres idolos del club como aliados
Elecciones

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista