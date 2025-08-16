La sorprendente decisión que tomó Russo con el plantel de Boca antes de medirse a Independiente Rivadavia

Boca Juniors se jugará una parada importante en Mendoza este domingo, cuando visite a Independiente Rivadavia por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. La cita arrancará a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de público visitante. De cara a este encuentro al que consideran trascendental puertas adentro, Miguel Ángel Russo tomó una llamativa decisión: concentrará a todo el plantel.

En busca de unir al plantel, el cuerpo técnico convocó a todos los futbolistas para el viaje a Cuyo, incluidos los que todavía no están aptos para jugar como Ander Herrera y Tomás Belmonte . El DT siente que es necesario que los jugadores den la cara ante el público en condición de visitante tal como lo hicieron en el empate ante Racing en la Bombonera, donde se mostraron algunas virtudes y fundamentalmente hubo un lavado de cara respecto a la cuestión actitudinal.

Vale recordar que el español Herrera disputó 20 minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica y sufrió un desgarro que lo marginó del resto de esa competición. Cuando se había repuesto de esa dolencia tras el parate, se lesionó otro músculo previo al inicio del Clausura y todavía no tuvo participación en lo que va del campeonato. Por su parte, el departamento médico xeneize informó sobre el desgarro grado 3 del isquiotibial derecho de Belmonte el 7 de agosto pasado, por lo que recién retornará a las canchas el mes que viene. El Toto había sido titular en la derrota ante Huracán en Parque Patricios.

Respecto a la formación titular, Russo jugó al misterio probando a varios futbolistas. Sí contará con las altas de Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes todavía no están confirmados como iniciales. Restará saber si el DT opta por darle más contención al mediocampo para que Leandro Paredes esté acompañado por un compañero con características más defensivas, a diferencia de la igualdad ante Racing en la que fue rodeado con Malcom Braida y Alan Velasco (incluso a esto hizo referencia el campeón del mundo en una entrevista posterior al partido).

Si Russo confirma la inclusión de Figal, el once para visitar a la Lepra mendocina sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los que obviamente no viajarán con el resto de la delegación son Cristian Lema y Marcelo Saracchi, quienes permanecen separados del grupo y entrenándose a contraturno. Ninguno de los dos volverán a tener minutos mientras Russo sea el DT de Boca. Los otros que tampoco embarcarán son Sergio Chiquito Romero (los tres arqueros serán Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García), Mateo Mendia y Camilo Rey Domenech.

El Xeneize visitará mañana a Independiente Rivadavia de Mendoza con la idea de recortar distancia con los tres primeros de la Tabla Anual, una de las dos vías disponibles para clasificarse a la Libertadores 2026. El otro camino será siendo campeón del Clausura, meta con la que en primera instancia deberá situarse en zona de ingreso a los octavos de final en la Zona A. Los de Russo cosecharon hasta ahora 3 puntos sobre 12 en juego, son uno de los cinco equipos que todavía no ganaron (junto a Independiente, Platense, Godoy Cruz y Aldosivi) y el domingo siguiente recibirá a Banfield en la Bombonera.

En el plano institucional, se supo que Boca tomó la determinación de frenar la búsqueda de un nuevo miembro para el Consejo de Fútbol del que quedó a cargo Marcelo Delgado (trabaja diariamente junto a tres delegados). El Chelo y Juan Román Riquelme iban a sondear a varios candidatos la semana pasada, pero por diversas cuestiones coyunturales se postergó este rastreo que igualmente no está descartado para el futuro.

FUENTE: Infobae