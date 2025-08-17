domingo 17 de agosto 2025

Torneo Clausura

Unión y Trinidad, los líderes del campeonato sanjuanino

El Azul de Villa Krause y el León, consiguieron tres puntos importantes frente a su rival de turno, para seguir arriba de la tabla de posiciones. Todos los resultados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El fútbol sanjuanino trae emociones fecha a fecha y este fin de semana no fue la excepción. Unión y Trinidad ganaron sus partidos de turno y son los únicos líderes de la tabla de posiciones. Todos los resultados del quinto capítulo.

Unión, el último campeón, se impuso 3-2 en un partidazo ante Peñarol. En tanto, Trinidad, que también salió victorioso y lidera arriba, hizo lo propio con Árbol Verde al ganarle 2-0. Estos dos equipos están punteros con 12 puntos.

López Peláez podría haber trepado a lo más alto, pero solo sacó un empate 0-0 con Alianza y eso lo dejó en el segundo lugar con 11. Minero, otro de los que mostró protagonismo en las primeras fechas, se hizo fuerte de local y se impuso 2-0 ante Carpintería. Con ese resultado, se prende en la pelea con 10 unidades.

Todos los resultados de la Primera y Cuarta División del fútbol sanjuanino / Fecha 5:

Primera

Trinidad 2 - 0 Árbol Verde

Federico Cabañas

Nicolás Silka

Cuarta

Trinidad 1 - 0 Árbol Verde

Gastón Vargas

Primera

Aberastain 0 - 1 Marquesado

Victorio Martini

Cuarta

Aberastain 3 - 0 Marquesado

Cesar Espinoza

Leandro Pérez

Heber González

Primera

Minero 2 - 0 Carpintería

Adrián Fuentes

Pedro Terrero

Cuarta

Minero 1 - 1 Carpintería

Ezequiel Agüero ( Minero)

Primera

Desamparados 2 - 1 San Lorenzo

A Torres (CSD)

Mateo Rodríguez ( CSD)

A Benegas ( SL)

Cuarta

Desamparados 2 - 1 San Lorenzo

Mazzei (CSD)

Araya ( CSD)

Primera

López Pelaez 0 - 0 Alianza

Cuarta

López Pelaez 1 - 2 Alianza

Primera

9 de Julio 1 - 1 Colon

Casciaro ( 9J)

José Campos ( CAC)

Cuarta

9 de Julio 3 - 1 Colon

Francisco Figueroa ( 9J)

Maximiliano Pelaytay ( 9J)

Francisco Sánchez ( 9J)

Román Quintero ( Colon)

Primera

Peñarol 2 - 3 Unión

Enzo Arce x 2 (CSP)

Agustín Ochoa x 2 ( CAU)

Ramiro Sisterna ( CAU)

Primera

Juventud Zondina 2 - 2 Villa Obrera

Rodrigo Atampiz ( JZ)

Kevin Reyes ENCONTRA

Salazar (VO)

Lisandro Galván (VO)

Cuarta

juventud Zondina 3 - 0 Villa Obrera

Leo Ramírez

Santiago Páez

Gerónimo Aguilar

Primera

Rivadavia 0 - 4 Atenas

Lorenzo Lepez

Ivan Escudero

Juan Castro

Eduardo Bronvale

Cuarta

Rivadavia 0 - 0 Atenas

La tabla de posiciones:

image

Temas
