Unión y Trinidad, los líderes del campeonato sanjuanino

El fútbol sanjuanino trae emociones fecha a fecha y este fin de semana no fue la excepción. Unión y Trinidad ganaron sus partidos de turno y son los únicos líderes de la tabla de posiciones. Todos los resultados del quinto capítulo.

Unión, el último campeón, se impuso 3-2 en un partidazo ante Peñarol. En tanto, Trinidad, que también salió victorioso y lidera arriba, hizo lo propio con Árbol Verde al ganarle 2-0. Estos dos equipos están punteros con 12 puntos.

López Peláez podría haber trepado a lo más alto, pero solo sacó un empate 0-0 con Alianza y eso lo dejó en el segundo lugar con 11. Minero, otro de los que mostró protagonismo en las primeras fechas, se hizo fuerte de local y se impuso 2-0 ante Carpintería. Con ese resultado, se prende en la pelea con 10 unidades. Todos los resultados de la Primera y Cuarta División del fútbol sanjuanino / Fecha 5: Primera Trinidad 2 - 0 Árbol Verde Federico Cabañas Nicolás Silka Cuarta Trinidad 1 - 0 Árbol Verde Gastón Vargas Primera Aberastain 0 - 1 Marquesado Victorio Martini Cuarta Aberastain 3 - 0 Marquesado Cesar Espinoza Leandro Pérez Heber González Primera Minero 2 - 0 Carpintería Adrián Fuentes Pedro Terrero Cuarta Minero 1 - 1 Carpintería Ezequiel Agüero ( Minero) Primera Desamparados 2 - 1 San Lorenzo A Torres (CSD) Mateo Rodríguez ( CSD) A Benegas ( SL) Cuarta Desamparados 2 - 1 San Lorenzo Mazzei (CSD) Araya ( CSD) Primera López Pelaez 0 - 0 Alianza Cuarta López Pelaez 1 - 2 Alianza Primera 9 de Julio 1 - 1 Colon Casciaro ( 9J) José Campos ( CAC) Cuarta 9 de Julio 3 - 1 Colon Francisco Figueroa ( 9J) Maximiliano Pelaytay ( 9J) Francisco Sánchez ( 9J) Román Quintero ( Colon) Primera Peñarol 2 - 3 Unión Enzo Arce x 2 (CSP) Agustín Ochoa x 2 ( CAU) Ramiro Sisterna ( CAU) Primera Juventud Zondina 2 - 2 Villa Obrera Rodrigo Atampiz ( JZ) Kevin Reyes ENCONTRA Salazar (VO) Lisandro Galván (VO) Cuarta juventud Zondina 3 - 0 Villa Obrera Leo Ramírez Santiago Páez Gerónimo Aguilar Primera Rivadavia 0 - 4 Atenas Lorenzo Lepez Ivan Escudero Juan Castro Eduardo Bronvale Cuarta Rivadavia 0 - 0 Atenas La tabla de posiciones: image

