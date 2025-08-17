Unión y Trinidad, los líderes del campeonato sanjuanino

El fútbol sanjuanino trae emociones fecha a fecha y este fin de semana no fue la excepción. Unión y Trinidad ganaron sus partidos de turno y son los únicos líderes de la tabla de posiciones. Todos los resultados del quinto capítulo.
El Azul de Villa Krause y el León, consiguieron tres puntos importantes frente a su rival de turno, para seguir arriba de la tabla de posiciones.
Unión, el último campeón, se impuso 3-2 en un partidazo ante Peñarol. En tanto, Trinidad, que también salió victorioso y lidera arriba, hizo lo propio con Árbol Verde al ganarle 2-0. Estos dos equipos están punteros con 12 puntos.
López Peláez podría haber trepado a lo más alto, pero solo sacó un empate 0-0 con Alianza y eso lo dejó en el segundo lugar con 11. Minero, otro de los que mostró protagonismo en las primeras fechas, se hizo fuerte de local y se impuso 2-0 ante Carpintería. Con ese resultado, se prende en la pelea con 10 unidades.
Primera
Trinidad 2 - 0 Árbol Verde
Federico Cabañas
Nicolás Silka
Cuarta
Trinidad 1 - 0 Árbol Verde
Gastón Vargas
Primera
Aberastain 0 - 1 Marquesado
Victorio Martini
Cuarta
Aberastain 3 - 0 Marquesado
Cesar Espinoza
Leandro Pérez
Heber González
Primera
Minero 2 - 0 Carpintería
Adrián Fuentes
Pedro Terrero
Cuarta
Minero 1 - 1 Carpintería
Ezequiel Agüero ( Minero)
Primera
Desamparados 2 - 1 San Lorenzo
A Torres (CSD)
Mateo Rodríguez ( CSD)
A Benegas ( SL)
Cuarta
Desamparados 2 - 1 San Lorenzo
Mazzei (CSD)
Araya ( CSD)
Primera
López Pelaez 0 - 0 Alianza
Cuarta
López Pelaez 1 - 2 Alianza
Primera
9 de Julio 1 - 1 Colon
Casciaro ( 9J)
José Campos ( CAC)
Cuarta
9 de Julio 3 - 1 Colon
Francisco Figueroa ( 9J)
Maximiliano Pelaytay ( 9J)
Francisco Sánchez ( 9J)
Román Quintero ( Colon)
Primera
Peñarol 2 - 3 Unión
Enzo Arce x 2 (CSP)
Agustín Ochoa x 2 ( CAU)
Ramiro Sisterna ( CAU)
Primera
Juventud Zondina 2 - 2 Villa Obrera
Rodrigo Atampiz ( JZ)
Kevin Reyes ENCONTRA
Salazar (VO)
Lisandro Galván (VO)
Cuarta
juventud Zondina 3 - 0 Villa Obrera
Leo Ramírez
Santiago Páez
Gerónimo Aguilar
Primera
Rivadavia 0 - 4 Atenas
Lorenzo Lepez
Ivan Escudero
Juan Castro
Eduardo Bronvale
Cuarta
Rivadavia 0 - 0 Atenas