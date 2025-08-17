Video: ayudado por los rebotes, así fue el primer grito de Leandro Paredes desde su regreso a Boca

Foto: Ramiro Gómez.

Leandro Paredes festejó ese gol que tanto esperó desde su regreso a Boca. Fue ayudado por varios rebotes, incluso con la complicidad de Centurión, el arquero de Independiente Rivadavia, pero terminó siendo el gol de la victoria parcial del Xeneize en Mendoza. Si bien su remate no iba directo al arco, sino era más bien un centro, el cuarto árbitro se lo terminó dando a él. Igual, habrá que ver qué pone el juez principal, Pablo Dóvalo, en el informe. Para eso habrá que esperar.

El que primero tuvo el 1-0 fue Marco Pellegrino, pero el defensor pifió un pase de Merentiel adentro del área. Mientas él se lamentaba, la pelota le llegó a Paredes, que buscó el centro para Cavani. Tan fuerte fue su remate, que la pelota rebotó primero en Bottari y ese desvío complicó al arquero Centurión, que la terminó metiendo adentro. El volante campeón del mundo no dudó y salió a gritarlo con todo con la gente de Boca que colmó la tribuna visitante del Malvinas Argentinas.

En su festejo, besándose el escudo de Boca, Paredes también representó el valor que tiene este tanto en lo personal pero también para el equipo en general. Porque el volante, hasta ahora, no pudo celebrar una victoria con el club de su vida desde que volvió y porque al Xeneize le costaba meter el primer gol de un partido. De hecho, ayudó a cortar esa racha que ya tenía siete partidos y que venía pesando en lo anímico, porque siempre la tenía que remar de atrás. ASÍ FUE EL PRIMER GRITO DE LEANDRO PAREDES: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/1957232077146816526&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL DE PAREDES EN SU VUELTA A BOCA.pic.twitter.com/zo8Zens3GI — Liga (@LigaARG_) August 18, 2025

