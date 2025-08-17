domingo 17 de agosto 2025

La firma de la araña

Video: golazo de tiro libre y festejo especial de Julián Álvarez

El Atlético Madrid perdió 2-1 frente al Espanyol en la primera fecha de la Liga de España, en una de las últimas jugadas del encuentro. El ex River había anotado el primer gol a los 37 del arranque. Desde la pelota quieta y una celebración para el bebé en camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pelota en la panza para Julián Álvarez en el festejo del gol.&nbsp;

El Atlético Madrid no pudo con el Espanyol, y terminó cayendo 2-1. La araña firmó el primer tanto con un festejo especial. Apenas habían pasado 37 minutos del inicio de una nueva temporada de La Liga cuando Julián Álvarez tomó la pelota con las manos, se hizo cargo del tiro libre, acomodó el balón, dio tres pasos hacia atrás y levantó la vista. Poco le importó la barrera de cinco rivales y el “cocodrilo”.

Y entonces, el derechazo fue impecable, preciso y teledirigido. La Araña dibujó un tiro libre perfecto que viajó con rosca hasta colarse en el ángulo derecho de la valla custodiada por Marko Dmitrovi. Golazo. De esos que en el festejo de gol de los hinchas se entremezclan varios “ohhhhh” y un murmullo de admiración.

La reacción fue inmediata. Los jugadores del Atlético corrieron a abrazarlo, Simeone levantó los puños en la banda y la televisión repitió una y otra vez la parábola mágica, desde diferentes ángulos. Poco más tarde, el golazo de Julián ya era tendencia global en redes.

El tanto abrió el marcador del partido que se disputa en Barcelona, por la primera jornada de la Liga de España 2025/26.

El golazo y festejo especial de Julián Álvarez:

